POŽELJAN GRAĐANSKI AKTIVIZAM

Nov portal e Uprave omogućava građanima da utiču na kreiranje zakona i drugih propisa. To je put za usaglašavanje javnih politika i interesa građana i privrede

Učešće građana u donošenju propisa preduslov je pravne države. Reforma državne uprave i samouprave u Srbiji pojednostavljenim procedurama omogućava da građanin utiče na upravljanje stvarima od životne važnosti. Klik na kompjuteru nekoliko godina zamenjuje odlazak građana na opštinski ili neki drugi šalter radi dobijanja krštenica, potvrda i drugih dokumenata. Međutim, javne rasprave, uobičajene u demokratskim državama, uglavnom zbog korone i zabrane okupljanja, u poslednje dve godine gotovo da su nesprovodive. Zamena za to je nedavno otvoreni portal E-konsultacije na internet adresi ekonsultacije.gov.rs. Prema podacima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu oko milion i dvesta hiljada građana koji imaju otvoren nalog na portalu eUprave, mogu da prate donošenje propisa i utiču na njihovo kreiranje.

- U ovom trenutku je oko 20 različitih dokumenata iz ministarstava Vlade Srbije postavljeno na portal e-Konsultacija. Pozivam građane da pogledaju sadržaj. Tu su različite strategije, programi, predlozi zakona i podzakonski akti. Mislim da će ovo biti jedan od najposećenijih portala. Jer Vlada Srbije je zaključila da svako ministarstvo mora imati otvoren administreatorski nalog na ovom portalu i da sve što radi bude dostupno svim zainteresovanim. Oglašavanje na portalu e-Konsultacije, omogućiće transparentnost rada republičke administracije. Svakom ko želi da utiče na zakone i druge propise, to će biti dostupno. Znači, svi zainteresovani će znati kako izgledaju javne politike, rekao nam je Mihailo Jovanović, direktor kancelarije za IT i eUpravu.

U Republičkom sekretarijatu za javne politike zadovoljni su kako

SVE VEĆA ZAINTERESOVANOST Prema podacima Mihaila Jovanovića, na portalu E uprava nedeljno se otvori oko 10 hiljada novih naloga građana što svedoči da je zainteresovanost za ovaj vid komunikacije sve veća. - Veoma ja znajčajno da se i građani i privreda uključe u donošenje propisa i zakona jer upravo ti zakoni i propisi se donose zbog građana i privrede. Sasvim je izvesno da će njihovo učešće u donošenju novih dokumenata podići kvalistet zakonodavnog sistema, propisa i strategija, zaključuje Jovanović.

Javna rasprava o nekom dokumentu, pre nego što postane značajan, podrazumeva da građani imaju pravo da predlažu, kritikuju i da svojim primedbama doprinose da u krajnjem ishodu propisi budu i po njihovoj volji, odnosno da odgovaraju javnom interesu. Zavisno od tematike i dokumenta izloženog na portalu e-konsultacije, u digitalnoj raspravi učestvovaće i predstavnici privrede, civilnih organizacija, ustanova i najrazličitijih stručnih institucija.

- Državni organi su u obavezi da objavljuju dokumente na kojima rade u svakoj fazi, da prikupljaju komentare. Potom, da podnose izveštaje šta su od komentara usvojili, šta nisu i u svakom slučaju, da obrazlože razloge za prihvatanje odnosno odbijanje dobijenih predloga u javnoj raspravi, objašnjava Ninoslav Kekić iz Republičkog sekretarijata za javne politike i dodaje da ovaj sistem omogućava da se usvojena dokumenta sprovode, pre svega tamo odakle potiču učesnici u njihovom donošenju.

Za učešće u javnim raspravama više ne mora da se putuje iz Niša, Vranja, Subotice ili Kragujevca. Novi portal smanjuje troškove, u vreme pandemije i rizike. Važno je da oni koji se upuste u komentare, što jasnije obrazlože svoje predloge, jer su tako veće šanse da neka sugestija postane deo propisa. Ovaj portal svakako će unaprediti i građanski aktivizam jer će pojedincima i udruženjima omogućiti da artikulišu svoje potrebe i ukažu na njih blagovremeno, na pravom mestu.

Zanimljivo je da Ninoslav Kekić smatra da je portal takva veza sa građanima da od njih stigne izvorna kritika koja samo može da doprinese unapređenju rada republičke administracije.

foto: eKonsultacije

- Cilj nam je da na osnovu građanskog aktivizma i kritika ispravimo na vreme nešto što je možda pogrešno zamišljeno i što se posle javnog sagledavanja ukazalo da treba izmeniti. Kritika mora da postoji kako bismo mi u ovoj prvoj godini, kada kreće portal, došli do saznanja kako da ga unapredimo, ističe Kekić.- Nije namera samo da otškrinemo prozor da bi građani bili posmatrači pripremanja akata koji će uređivati privredni ili društveni život. Cilj nam je da interakcijom građana zaista dođemo do zakona koji će otvoriti put ka podizanju standarda u svim oblastima i voditi do boljeg života.

A taj cilj je deo reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz podršku Evropske unije. Prvi efekti portala na adresi ekonsultacije.gov.rs meriće se polovinom godine. Za sada građanske organizacije za sve što se na njemu objavi pokazuju najviše interesovanja.