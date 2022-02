VANDALE ĆE STROGO KAŽNJAVATI: Pokušali da ukradu zaštitnu ogradu na brzoj pruzi Beograd-Novi Sad

BEOGRAD - Preduzeće Infrastruktura železnice Srbije upozorilo je na pokušaje krađe i oštećenja zaštitne ograde duž brze pruge Beograd-Novi Sad, nakon što je sinoć čuvarska služba uhvatila dve osobe u pokušaju krađe. Služba Kineskih železnica, koje izvode radove na izgradnji brze pruge, uhvatila je lopove i predala ih MUP.

"Proteklih dana zaštitna ograda duž brze pruge bila je nekoliko puta probijena i oštećena i na deonici, gde radove izvodi ruska kompanija RŽD Internešnl, kako bi se napravila 'prečica' za prelazak preko pruge na mestima gde je to strogo zabranjeno i nedopušteno", navodi se u saopštenju Infrastrukture železnice Srbije.

Zatraženo je da svi oni koji pokušavaju da ukradu ili oštete železničku imovinu na brzoj pruzi budu izuzetno oštro kažnjeni i sankcionisani visokim novčanim ili zatvorskim kaznama. Dodato je da je standardima na prugama za brzine od 200 kilometara na sat predvidjeno postavljanje zaštitnih ograda duž pruge da bi se omogućio nesmetani saobraćaj vozova velikih brzina i kako bi se u najvećoj mogućoj meri sprečile nepredvidjene situacije na koloseku.

Upozoreno je neodgovorni postupci pojedinaca ugrožavaju uspešnost čitavog projekta izgradnje pruge za velike brzine i mogu da dovedu do stradanja ljudi. Duž brze pruge povećana je čuvarska služba i izvođači radova redovno obilaze svoje deonice, a pojačano je i prisustvo predstavnika MUP.

Na brzoj pruzi su u toku probna testiranja, ali u martu između Beograda i Novog Sada kreće redovan putnički saobraćaj vozova.

"Oštećivanje, uništavanje ili krađa delova železničke infrastrukture je krivično delo i u takvim situacijama počinilac može biti kažnjen zatvorom od tri meseca do pet godina. Ukoliko je u takvim situacijama došlo do teških telesnih povreda nekog lica ili imovinske štete velikih razmera, kazna zatvora može da bude od jedne do osam godina, a ako je tom prilikom nastradalo neko lice, počinilac može biti kažnjen i do 12 godina zatvora", navela je Infrastruktura železnica Srbije.

Dodato je i da fizička lica za manje prekršaje mogu biti kažnjena i do 100 hiljada dinara, dok je kazna za prelazak preko pruge na mestima gde to nije dozvoljeno i do 80 hiljada dinara.

Kurir.rs/Beta