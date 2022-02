OGLASIO SE DOKTOR KON POSLE DUŽEG VREMENA: Jedna stvar ga posebno zabrinjava, spomenuo šta se znalo još pre 15 godina

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon posle dužeg vremena oglasio se i objasnio "matematiku" korone u Srbiji i pomenuo i najnoviji stelt omikron soj. Kazao je da nas čeka ublažavanje talasa ali da jedna stvar posebno zabrinjava.

"Mi jesmo u maksimumu ovog talasa i mogli bismo da kažemo da ćemo postupno iz njega izlaziti. Doživećemo ublažavanje u narednim nedeljama, ali se pojavio stelt omikron gde ne možemo da tvrdimo da nas neće uhvatiti i ne znamo njegov uticaj na epidemiološku situaciju", rekao je on.

"Moramo razumeti da je nagli skok brojki posle Nove godine bio u uzrastu od 20 do 50 godina, to su bile dve trećine zaraženih. A sada se to preliva na decu, mlađe od 18 godina, i one od 50 do 69 godina. U uzrastu preko 70 godina imamo manji uticaj, ali to je ona druga faza o kojoj je pričao moj kolega profesor Tiodorović. Sada obolevaju stariji i oni sa slabijim imunitetom koji pune bolnice. Nažalost, među njima ima i težih slučajeva sa komorbiditetima i nevakcinisanih koji doživljavaju teške forme bolesti i smrtne ishode", rekao je Kon.

"Kada sada pričamo o broju umrlih, to je tačno ali treba shvatiti da to ima dinamiku po uzrastu. Zbog prelivanja na decu, što se desilo još pre nego što su škole počele da rade, imali smo priliku da vidimo Vojvodinu koja od 10. januara radi školu, zašto je to bitno. Mogli smo da vidimo šta se tamo dešava pa da vidimo šta se kod nas očekuje u centralnoj Srbiji i Beogradu", rekao je on.

Upitan da prokomentariše slučaj iz Doma zdravlja u Kovačici gde su prodavane lažne potvrde o vakcinaciji za nekoliko stotina evra, doktor Kon je odmahnuo rukom.

"Ne može da bude pozitivna reakcija, ne znam o čemu se tačno radi, ali o tome se raspravljalo još pre više od 15 godina kada se razmišljalo kako će izgledati pandemije. Šta će se dešavati i koje radnje, etički neprihvatljive ili kriminalne, će se dogoditi. Zaista nemam šta da kažem. Ako je to istina, podrazumeva odgovarajuće sankcije", kazao je on.

