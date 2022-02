DONETA KONAČNA ODLUKA: Produžen februarski raspust

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić doneo je odluku o izmeni Kalendara obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole na osnovu čega će neradni dani za učenike biti i 17. i 18. februar.

Predlog o produžetku raspusta iznet je na sastanku Tima za škole.

- Nakon brojnih konsultacija i nakon sagledavanja celokupne situacije i predviđanja da se pik ovog talasa virusa očekuje sredinom meseca doneo sam odluku o produžetku raspusta. Učenici će spajanjem vikenda,državnog praznika i dodatna dva dana imati ukupno 9 slobodnih dana. Prvi radni dan biće ponedeljak, 21. februar. Škole su kao i ranije, bezbedne zbog primene i poštovanja epidemioloških mera. Prema pokazateljima, rast broja zaraženih učenika i nastavnika ne prati rast broja zaraženih u opštoj populaciji - naveo je Ružić.

On je apelovao na učenike i zaposlene u sistemu obrazovanja da tokom predstojećeg raspusta budu odgovorni prema sebi i svojim najbližima i poštuju propisane epidemiloške mere kako ne bi došlo do novih zaražavanja.

Zbog trodnevnog produžetka jesenjeg raspusta u prvom polugodištu, kao i zbog ove odluke, škole su u obavezi da do kraja školske godine nadoknade dva radna dana, dok će školska godina biti produžena za tri dana i umesto do 21. juna trajaće do petka, 24. juna 2022. godine.

(Kurir.rs/Telegraf)