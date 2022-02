DANAS KIŠA, NA SNAZI I METEO ALARM: Od ponedeljka sneg, ali temperatura iznad proseka

U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom.

Tokom jutra u Sremu, srednjem i južnom Banatu i zapadnoj Srbiji oblačno, ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Posle podne na planinama slab sneg.

foto: Printscreen/RHMZS

Na snazi će biti i žuti meteo alarm zbog ekstremno niskih temperatura i to u Istočnoj i Jugoističnoj Srbiji kao i na Kosovu i Metohiji, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, posle podne na severu i istoku kratkotrajno jak. Jutarnja temperatura od minus osam na jugoistoku do četiri, najviša dnevna od sedam do 11.

Nedelja

Tokom dana pretežno sunčano, a uveče i tokom noći umereno naoblačenje ali će se zadržati suvo. Vetar slab i umeren, jugozapadni i južni. Najniža temperatura od -3 do 2 stepena, najviša od 7 do 13 stepeni.

Ponedeljak

Pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a na planinama sa snegom. Uveče i tokom noći sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima centralne i južne Srbije, a u Vojvodini prestanak padavina, zatim razvedravanje. Vetar slab i umeren, pre podne jugozapadni i južni, posle podne u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju. Najniža temperatura od -1 na jugu i jugoistoku do 7 stepeni, najviša od 7 do 11 stepeni.

Utorak

U većem delu umereno do potpuno oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, a na jugu i jugozapadu još ponegde sa slabim snegom. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura od -1 do 4 stepena, najviša od 6 do 10 stepeni.

Prognoza vremena za period od 9.2. do 13.2.

Promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Temperatura iznad proseka za ovo doba godine.

(Kurir.rs)