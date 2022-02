OVE DVE PROMENE NA NOKTIMA POKAZUJU DA IMATE POVIŠEN HOLESTEROL: Lekari upozoravaju da on može da dovede čak i do ŠLOGA!

Povišen nivo holesterola u krvi najčešće spada u skrivena stanja, koja nemaju neke jasne simptome, ali stručnjaci otkrivaju koje promene na telu pokazuju da treba što pre da uradite analize krvi.

Holesterol je supstanca koja se normalno nalazi u telu i služi za proizvodnju hormona i vitamina D, a ima ulogu i u procesima digestivnog sistema. Ipak, za nju je najvažnije da ostane u normalnom nivou: za LDL (loš holesterol) - 1,55-4,53 mmol/l, za HDL (dobar holesterol) - 1,03-1,55 mmol/l.

Lekari upozoravaju da ukoliko je nivo lošeg holesterola povišen, on se lepi na zidove krvnih sudova i ugrožava zdravlje srca, a može da dovede i do razvoja ateroskloroze, kamenca u žučnoj kesi, povišenog krvnog pritiska, kao i do šloga, srčanog udara, hrončnog oboljenja bubrega, bolesti perifernih krvnih sudova, angine.

Povišen holesterol uglavnom ne daje simptome, ali nedavno su iz Dobrotvornog fonda za istraživanja kardiovaskularnih bolesti saopštili da su utvrđena dva pokazatelja ovog stanja na koje treba obratiti pažnju: lomljivi nokti na nogama i nokti koji vrlo sporo rastu.

Kako stručnjaci objašnjavaju, do ovih simptoma dolazi zbog promena u ishrani, a još jedan mogući uzročnik osim visokog holesterola jeste manjak kalcijuma. Kada je holesterol visok, on može da izazove perifernu arterijsku bolest i, samim tim, nakupljanje masti, a krvni sudvi postaju tvrdi, uski ili začepljeni, zbog čega se ograničava protok krvi u stopalima i ispoljavaju pomenuti problemi.

Uz to, može doći do smanjenog rasta dlaka na nogama, crvenkastoplave ili blede kože, rana i čireva na stopalima koji ne zarastaju, dok nokti mogu da postanu i debeli i neprozirni, a mišići utrnuli i teški.

