MISTERIJA TITOVOG TESTAMENTA! Procurila TAJNA PREPISKA Jovanke Broz! Udovica tvrdila da ga je sakrio Stane Dolanc!

Tajna pisma Jovanke Broz, udovice doživotnog predsednika SFRJ Josipa Broza Tita, koji je preminuo 4. maja 1980. godine, koja su čuvana u najvećoj tajnosti, otkrivaju šta je nekadašnja prva dama za života proživljavala od trenutka kad joj je rečeno da Tito umire do časa kad su je izbacili iz rezidencije.

Intimne beleške

Novinarka hrvatskog Globusa, istražujući zamršenu sudbinu velike materijalne zaostavštine Josipa Broza Tita, koja je još 1984. proglašena državnom tajnom, tako da se ne zna ni kolika joj je vrednost ni kome zakonski pripada, dobila je uvid u intimne beleške njegove udovice Jovanke koje su nastale tri godine pošto je jugoslovenski predsednik umro.

Do tada čuvane u najvećoj tajnosti, one otkrivaju šta je nekadašnja prva dama proživljavala od trenutka kad joj je rečeno da Tito umire do časa kad su je brutalno izbacili iz rezidencije, kao i šta se dogodilo s brojnim dragocenostima predsedničkog para.

foto: Profimedia

Osam primeraka

„Čula sam od jedne ratne drugarice da je Tito napisao testament i dao da se umnoži u osam primeraka. Predao ga je drugu Kosti Nađu (generalu Armije) kad je bio u Igalu zbog neke konferencije SUBNOR. U tom dokumentu je Tito, između ostalog, odredio da ja lično vodim računa o svim stvarima koje posle njega budu ostale, jer ću ja to najbolje znati, umeti i hteti.

Čula sam isto tako da je posle toga došao Stane Dolanc (šef jugoslovenske tajne policije i član Predsedništva SFRJ) kod Nađa i zapretio mu da slučajno ne izađe s tim dokumentom jer će se gadno provesti“.

Ovako je u junu 1983. Jovanka Broz napisala poverljivoj osobi čiji su identitet novinari sakrili, radi njene bezbednosti. Jovanka je tada molila za pomoć da se posle trogodišnje agonije na dnevni red stavi pitanje njene egzistencije i nasledstva. Ne samo da se problem nasledstva Brozovih nije pomakao s mrtve tačke nego je sasvim opravdan strah Titovih naslednika da neće doživeti satisfakciju, jer je veći deo vredne imovine pokraden i nepovratno izgubljen.

Stane Dolanc foto: Wikipedia

Tito nije bio nimalo naivan

Josip Broz Tito je iza sebe ostavio neku vrstu političkog testamenta u sefu koji je trebalo da otvori njegova supruga Jovanka, ali je nakon njegove smrti 1980. ona izbačena iz kuće, a sef su otvorili šef jugoslovenske tajne policije Stane Dolanc i general Nikola Ljubičić, a pismo je misteriozno nestalo.

Titov testament nikad nije pronađen. Kao predsednik SFRJ, u govorima je isticao da će sve što ima ostaviti državi.

- Da je Tito, kad su mu amputirali nogu, rekao - sve moje ostaje državi, to bi vredelo. To što je maršal pričao dok je bio u punoj snazi, ne računa se kao testament 15 godina posle. I danas ima živih ljudi koji bi mogli svedočiti da je Tito govorio kako su slike njegove, nije on bio nimalo naivan - izjavio je Toma Fila, bivši advokat Jovanke Broz.

foto: Youtube Printscreen