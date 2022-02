KORONA STVARA STRAH OD TROMBA Dr Darko Antić za Kurir: Posle kovida javljaju nam se pacijenti S POVEĆANIM D DIMEROM

Kovid je sa sobom doneo i strah od krvnih ugrušaka (trombova), koji su odneli i mnoge živote, a zato je u narodu postalo i popularno stalno merenje d dimera, za koji opšta populacija praktično nije ni znala da postoji.

- Nakon preležane kovid infekcije najčešće nam se javljaju pacijenti kod kojih je ustanovljen porast d dimera, kao i oni kod kojih je uvedena neka od terapija koja sprečava formiranje krvog ugruška - kaže za Kurir doc. dr Darko Antić, direktor Klinike za hematologiju UKC Srbije i dodaje da je dinamika određivanja d dimera preporučena u nacionalnim smernicama za lečenje kovida 19. Potrebno je naglasiti, kaže dr Antić, da je povišen d dimer karakteristika same kovid 19 infekcije i to ne znači da je kod pacijenta došlo do stvaranja tromba koji dovodi do prekida krvotoka. Takođe, starosna struktura pacijenata je različita i značajniji faktor rizika predstavljaju pridružene bolesti i stanja poput maligniteta i redukovane pokretljivosti.

- Povišen d dimer kod pacijenata sa kovid 19 infekcijom je nešto što se očekuje i zato je veoma važno proceniti da li je to deo očekivanih laboratorijskih nalaza ili nešto što ukazuje na kliničku sliku tromboze (opstrukcije ugruškom) krvnog suda. Primena lekova koji utiču na sprečavanje formiranja krvnog ugruška je indikovana kod pacijenata sa dokazanim trombom i kod onih gde postoji značajan rizik za stvaranje istog. Određivanje rizika zavisi od pridruženih bolesti i stanja koje pacijent ima - kaže dr Antić i dodaje:

- Ukoliko se proceni da je formiranje krvnog ugruška prouzrokovano u najvećoj meri kovid infekcijom preporučuje se primena lekova koji sprečavaju zgrušavanje krvi u ograničenom vremenskom trajanju, a ako postoje i pridruženi faktori rizika onda može i na duže staze, dok je primena lekova kod pacijenata gde je to radi prevencije formiranja krvnog ugruška duga onoliko koliko faktori rizika perzistiraju.

