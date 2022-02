DR KON O STELT OMIKRONU I NOVAKU ĐOKOVIĆU: Prenosi se 1,5 puta lakše nego običan omikron!

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da "polako izlazimo iz maksimuma", što se tiče broja novozaraženih korona virusom, kao i da može da se kaže da je realno da do kraja godine virus više neće predstavljati pretnju kakva je sada.

Kon je za televiziju Prva izjavio da ipak "nije ralno misliti da ovoga nećemo imati više uopšte", kao i da je jedini stvarni izlaz iz epidemije vakcinacija. On je rekao da se zalaže za obaveznu vakcinaciju, koja bi se odnosila na "zdravstvene radnike i određene profesije koje obavljaju kontakt sa ljudima, da ne bi oni zaražavali svoje pacijente".

"Kod nas je rečeno da je protivustavno da je obavezna vakcinacija za sve. Na neki način ostalo je da je to nerazjašnjena tema", rekao je Kon i dodao da će četvrta doza vakcine "biti ograničena".

Naime, član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa izjavio je jutros da je stelt podvarijanta koja je juče otkrivena kod nas 1,5 puta lakše prenosi nego običan omikron.

- Omikron je doživeo mutacije na spajk proteinu koji mu olakšava pripajanje na ćelije. Do sada je poznato da se stelt 1,5 puta lakše prenosi u odnosu na omikron varijantu. Činjenica da je on već u 60 zemalja otkriven kao podvarijanta stavlja ga u red sojeva koji se posebno prate ali još nije soj od posebnog značajaa - rekao je dr Kon.

foto: Ana Paunković

Dodao je da još niko ne može da odgovori na to kako će da utiče kod nas na epidemiju ali možemo da se nadamo da neće da utiče.

- Mi izlazimo iz maksimuma to je činjenica. Ova nedelja će biti u proseku sa brojem zaraženih. Prethodna je bila maksimum i ono što se jasno vidi, to je promena u strukturi obolevanja. Bilo je od 20 do 50 godina, dve trećine je bilo u tom uzrastu i sada oni čine 50 odsto i pomera se na mlađe i zato je bitna škola, pa ćemo imati produženi raspust, spaja se sa praznicima i vikendima pa se dobija devet dana. Taj prekid je sasvim dovoljan, to su 3 inkubacije kod mlađih koji mogu zaraziti starije - rekao je dr Kon za TV Prva.

O Novaku Đokoviću

Na pitanje da prokomentariše ponašanje australijskih vlasti prema teniseru Novaku Đokoviću, koji je nedavno deportovan zbog nepoštovanja mera protiv epidemije korona virusa, Kon je rekao da "nije baš u duhu međunarodnog zdravstvenog pravilnika" to što ga nisu pustili u zemlju.

"Što se vakcinacije tiče, ostajem na tome. Jasno je šta ja mislim, poštujem šta on misli. Ne razumem na koji način je mogao da bude javna zdravstvena opasnost. Jasno mi je šta se desilo, a to što se desilo po meni nije prihvatljivo", rekao je Kon.

Kurir.rs/Beta/TV Prva