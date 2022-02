OVO JE NOVA PROGNOZA ZA SRETENJSKE PRAZNIKE Meteorolog Čubrilo objavio: Temperature iznad proseka, najavio i kišu

Posle vetrovitog dana u Srbiji od sutra nas čeka suvo i toplije vreme, dok će u četvrtak temperatura biti viša i od 15 stepeni.

Meteorolog Marko Čubrilo najavio je i da nas krajem nedelje čeka manje zahlađenje i slabe i prolazne padavine.

"Danas još u toku prvog dela dana nad planinskim delom središnje i istočne BiH, južne Srbije i severne C.Gore oblačno uz povremeni sneg, a nad ostalim predeliima pretežno sunčano. Posle podne svugde rezvedravanje uz slabljenje vetra. Kasno uveče na severozapadu novo naoblačenje koje će u noći ka sredi ponegde usloviti slabu, prolaznu, kišu. Današnji maksimum od +3 do +10 stepeni Celzijusa", najavio je Čubrilo na Fejsbuku.

Kako dodaje čeka suvo i uglavnom pretežno sunčano vreme.

"Od sutra pa sve do petka posle podne suvo i uglavnom pretežno sunčano, samo još sutra pre podne ponegde dosta oblaka. Vetar će oslabiti i okrenuti na južni smer, dok će dnevni maksimum biti u porastu i u četvrtak će ponegde biti i preko +15 stepeni Celzijusa, a uglavnom će se kretati od +7 do +13 stepeni Celzijusa. Noći će biti hladne ali samo ponegde uz slab mraz", najavio je on.

Na planinama moguć prolazan sneg

"U četvrtak posle podne sa izmeštanjjme jezgra anticiklona ka središnjoj Evropi ka nama će po njegovoj istočnoj periferiji uslediit prodor manje količine hladnijeg ali suvog vazduha. Uslediće prolazno naoblačenje koje će nizijama ponegde donezi slabu kišu, a prolazan sneg samo preko 800-900 metara nadmorske visine. Ne očekuju se obilnije padavine. Vetar će u petak posle podne okrenuti na umeren severni, a duž Jadrana će se širiti bura", naveo je Čubrilo.

Temperature do 11 stepeni, očekuje se i kiša

"U petak dnevni maksimum od +6 na severu do oko +11 na jugu,a za dolazeći vikend uglavnom od +1 do +7 stepeni Celzijuzsa, dok će se jutarnji mrazevi kretati od -8 do -1 stepen Celzijusa. U nedelju uglavnom suvo, samo ponegde uz provejavanje snega i to uglavnom preko 800 metara nadmorske visine.

Početkom sledeće nedelje moguće prolazno pogoršanje sa kišom u nižim i snegom u višim predelima ali se konkretnije padavine ne očekuju. Jutarnji mraz će izostati, dok će preko dana ponovo biti malo toplije, uglavnom od +6 do +12 stepeni Celzijusa", stoji u poslednjoj objavi Čubrila.

Februar topliji od proseka

"Što se tiče daljeg razvoja sinoptike za sada barem do oko 22.februara nema nikavih naznaka za moguće jače zahlađenje i tih dana bi ponovo maksimumi mogli biti znatno izand proseka uz moguću pojavu kiše, posebno oko 18. februara, dok bi snega bilo samo na planinama.

Tek posle 22. februara povremeni proračuni operativnog GFS-a daju signal za moguće zahlađenje. Kako je to period koji je sasvim nepouzdan u ovom momentu bez konkretne podrške ansamble članova oba niza ne treba previše obraćati pažnju na te proračune

Relativno topao februar se nastavlja i već sada je izvesno da prave zime i snega u nizijama do iza 21. februara teško može biti što znači da će ovaj mesec u koliko poslednjih desetak dana ne donesu veliku hlandoću (za šta nema nikavih najava) biti zanatno topliji od proseka", zaključio je on.

