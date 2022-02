U OVIM BEOGRADSKIM KRAJEVIMA JOŠ MOŽETE KUPITI STAN PO RAZUMNOJ CENI: Najskuplji kvadrat u prestonici oko 10.000 evra!

Pandemija koronavirusa traje skoro dve godine, a potražnja za stanovima i nekretninama ni i u tim uslovima ne jenjava. Cene kvadrata i dalje rastu, te su u pojedinim krajevima na periferiji prestonice dostigle rast od čak 100 odsto, dok najskuplji kvadrat u Beogradu na vodi košta oko 10.000 evra!

Iako se kupci nadaju da će cene u jednom trenutku stagnirati i početi da padaju, bar što se tiče periferije grada, stručnjaci upozoravaju da do pojeftinjenja nekretnina u ovoj godini sigurno neće doći, a da stagnacija ne može da se očekuje verovatno ni u naredne dve godine!

Popularna naselja

Katarina Kuzmanović, head of real estate Sasomange.rs, kaže za Kurir da su godinama najskuplje nekretnine bile na Dedinju, Senjaku, na Vračaru, kao i u centru grada.

foto: Privatna arhiva

- Međutim, poslednjih godina, kako je potražnja za nekretninama drastično skočila, tako su i cene rasle, a neka naselja postala veoma popularna. Danas možemo reći da je Novi Beograd sa svojom luks novogradnjom i kondominijumima jedna od najskupljih beogradskih opština, gde cene stanova dostižu i 4.500 evra za kvadrat - kaže Kuzmanovićeva i dodaje:

foto: Shutterstock

- Danas imate situaciju da za istu cenu stana i u starogradnji i u novogradnji na Novom Beogradu možete kupiti stan u centru grada. Uz Novi Beograd, tu je svakako i Beograd na vodi, gde trenutno imamo i najskuplji kvadrat u Srbiji i on košta oko 10.000 evra.

Centar grada

Kuzmanovićeva navodi i da je centar grada uvek bila dobra investicija, te i da pre korone svako ko je imao stan u centru grada, bilo da ga je najmio na dan ili klasično, sigurno je mogao da profitira.

- Dedinje i Senjak su luksuzna naselja, tu ne moramo objašnjavati zašto vile koštaju i po 10-15 miliona evra. Novi Beograd je već neko vreme najpopularnija beogradska opština, tu su sedišta mnogih velikih firmi, naročito IT, mnogo ljudi radi na ovoj opštini, zbog čega se i mnogo mladih doselilo, kupuju stanove kao samci ili su to mladi parovi i porodice. Novi Beograd pruža jedan kvalitet života, jer ako živite i radite u njemu, sve vam je dostupno, gotovo da nemate potrebu da prelazite most i idete u stari deo grada - kaže Kuzmanovićeva.

- Usled tolike potražnje, javila se i potreba za novim stanovima, a onda je cena novogradnje podigla i cenu starih stanova. Trenutno na Novom Beogradu, ako izuzmemo Ledine, teško da možete kupiti stan ispod 1.800 evra po kvadratu, a možemo govoriti o proseku od 2.100 do 2.200 evra za stare stanove. Ledine, kao rubni deo Novog Beograda, koštaju oko 1.500 evra po kvadratu, dok se novogradnja oko Hrama Svetog Save ili na Novom Beogradu prodaje i za gotovo 5.000 evra po kvadratu.

Na Dedinju takođe imate ove cene i sve ove nekretnine imaju svoje kupce. U nekima čak ne biraju kupci stan, već investitor bira kome će prodati, govorimo o luksuznim objektima zatvorenog tipa.

Periferija

Iako je važilo pravilo da su na periferiji grada kvadrati jeftiniji u odnosu na centar, sada je situacija drugačija.

foto: Profimedia

- Trenutno je skočila potražnja u svim delovima grada. Međutim, oni krajevi za koje vlada manje interesovanje i gde su cene relativno stabilne i, ako možemo reći, "niže" jesu Rakovica, Miljakovac, Kanarevo brdo, delovi grada preko Dunava - Borča, Ovča, kao i Železnik, Sremčica. U tim krajevima još uvek možete kupiti nekretninu po razumnoj ceni, iako je i tu porasla - kaže Kuzmanovićeva:

- Ovo su delovi grada gde je život mirniji i, ako ne morate svaki dan ići do grada ili prelaziti mostove, ideali su za život. Ipak, kako se grad širi, očekujem da će i ovi delovi grada imati porast cena u narednom periodu, Železnik zbog metroa sigurno.

Prema njenim rečima, krajevi koji su ranije bili manje popularni i imali niže cene, a koji su u poslednje tri godine imali znatnije poskupljenje jesu Karaburma, Višnjička banja, Mirijevo, Žarkovo, Cerak, Vidikovac, Čukarička padina.

Ograničen broj kvalitetnih stanova Katarina Kuzmanović, head of real estate Sasomange.rs, objašnjava za Kurir da se grad širi, da je velika potražnja za nekretninama, a ponuda kvalitetnih stanova veoma ograničena, zbog čega su kupci koji su gledali određeni deo grada svoju potragu za stanom morali da prošire i na nešto udaljenije delove grada. - Kupci koji su gledali, na primer, Banovo brdo, zbog visokih cena stanova i njihovog nedostatka, sada kupuju stanove i u Žarkovu, Filmskom gradu, na Ceraku, Čukaričkoj padini...

- Ako poredimo cene od pre nekoliko godina i sad, cene su najmanje porasle za 50 odsto, a u nekim situacijama i do 100 odsto, recimo, kada je novogradnja u pitanju. Potražnja je veoma velika i na jednu nekretninu dođe i po nekoliko kupaca. Krajevi koji su ranije bili manje popularni i imali niže cene, a koji su u poslednje tri godine imali znatnije poskupljenje su Karaburma, Višnjička banja, Mirijevo, Žarkovo, Cerak, Vidikovac, Čukarička padina - ističe ona.

- Karaburma je do pre nekoliko godina koštala ispod 1.000 evra po kvadratu, sada gotovo da nema stana ispod 1.500 evra. Mirijevo takođe. Ovde je novogradnja veoma popularna jer se puno zida, ima stanova manje kvadrature, koji su i najtraženiji, i cena novogradnje je u proseku oko 1.500 evra.

Cene kvadrata Lokacija Stara cena Nova cena Karaburma 1.000 1.500 Mirijevo 1.000 1.500 Čukarička padina 1.100-1.400 2.000 Cerak 1.000 1.700 Višnjička banja 750 1.500 * Cene su u evrima

Ona navodi i da je Čukarička padina koštala od 1.100 do 1.400 evra pre tri godine, a sada cene malih starih stanova idu i do 2.000 evra po kvadratu.

- Cerak je postao popularniji u poslednje dve godine, a verujem da će zbog linije metroa koja će ići do Vidikovca još dobiti na popularnosti. Ovde je trenutno aktuelno i nekoliko gradilišta. Cena je oko 1.700 evra, dok se cene starih stanova kreću oko 1.200-1.400 evra, što je porast za 40 do 50 odsto u odnosu na period od pre nekoliko godina. Drastičan primer je Višnjica, gde je cena novogradnje bila oko 750 evra, a sada je porasla na 1.500 evra, čak i više.

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić