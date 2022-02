ISPOVEST ZLATE IZ KRUŠEVCA LEDI KRV U ŽILAMA: Pronašla sam svoje GAĆE IŠARANE ČUDNIM ZNACIMA i saznala šta mi svekrva radi

Da zloj krvi među najbližim članovima porodice nema granica govore stravične ispovesti naših čitalaca koji nam se iz dana u dan javljaju sa primerima koji su im umalo razorili dom.

Na stotine komentara izazvala je teška ispovest Zlate rodom iz Kruševca o odnosu sa svekrvom, o kojoj je Kurir juče pisao, i dok su mnogi saučestvovali u njenom bolu i razočaranju, bilo je i onih koji su smatrali da je ona kriva i da svaka priča ima dve strane.

Druga strana se ubrzo oglasila, te se našoj redakciji javila i optužena svekrva lično sa svojom verzijom, želeći da, kako je navela, "spere ljagu sa svog imena". Ni tu, pak, nije bio kraj, a mejl koji je stigao na našu redakciju pokazao nam je da i od goreg ima gore.

Potpisala ga je Zlata koja je do detalja opisala dugogodišnju borbu sa crnom magijom koju joj je navodno bacala svekrva u nameri da uništi brak sa njenim sinom jedincem.

Mada vernica koja je oduvek odbacivala mogućnost da nešto poput bajanja i vračanja uopšte postoji, Zlata priča da se na svojoj koži uverila u težak teret zlih misli svojih bližnjih.

"Moj suprug Dejan i ja uzeli smo se kao već samostalni, zreli ljudi. Dobili jednog, pa drugog sina, oboje smo imali posao, stalna primanja, gradili smo svoj dom kamen po kamen. Ni slutila nisam da mu temelje sve vreme ruši moja svekrva lično.

Dejan je inače blage prirode i nije sklon konfliktima, ali jedna rečenica njegove majke ga je za svagda izbacila iz takta. Gospođa Branislava je bez imalo srama godinama meni iza leđa njemu punila glavu protiv mene - te sam neverna, te nisam posvećena kući i deci, pogrešno ih vaspitavam, hoću da vodim glavnu reč...

Na sve je to on odmahivao glavom i trudio se da je smiri, znajući i sam da je naš brak bio sve suprotno tome. Situacija je, međutim, kulminirala kada mu je majka, moja svekrva, jednog dana ponudila novog juga samo da me ostavi! Ja sam bila šokirana!

Znala je da nemamo kola i da dugo odvajamo novac sa strane ne bismo li ih kupili, pre svega zbog dece, a ona je išla dotle da mu bukvalno nudi mito kako bi se razveo. Sreća pa je moj Dejan bio dovoljno pribran da odmah reaguje i zatvori joj usta, kad moram tako da se izrazim. Verujte mi, ogorčena sam", piše potresena Zlata.

Mislila je da gore od toga ne može, ali život je taj koji nas nekako uvek demantuje. Kako objašnjava, odnosi su se na neko vreme sredili i primirili, ali počele su ubrzo da se dešavaju pomalo bizarne stvari.

"Nestajao mi je donji veš. Prvo sam mislila da se negde zavuče po fiokama, padne sa sušilice na terasi, otkud znam, ne razmišlja čovek u tom smeru. A onda sam jedne noći u jastučnici pronašla svoje gaćiće. Bile su potpuno iscepane i ižvrljane nekim čudnim znacima, slovima i brojevima. Prestravila sam se, odmah pokazala mužu, ali tek me je njegova reakcija ostavila bez reči", nastavlja uznemirena žena.

Kaže da je njen suprug u sekundi kleknuo ispred nje i počeo da plače.

"Rekao mi je da je i sam otkrio da je njegova majka počela da ide po raznim vračarama, želeći da nas razdvoji. Oboje smo bili uvereni da je to njeno delo. Taj donji veš sam odmah bacila i svom mužu prepustila da razgovara sa majkom i već jednom stavi tačku na to.

On je zreo, ozbiljan muškarac, nikada ga posle više ništa nisam ni pitala, ni šta su razgovarali ni na čemu se završilo, samo sam se distancirala od njegove porodice. Nisam želela da ulazim u sukobe, ipak je to moja svekrva, majka mog supruga, baka mojih sinova. Šta bih njima rekla kad bi me pitali šta se dešava? Nadam se da se ništa slično više nikada neće ponoviti", završila je svoju potresnu ispovest ova Kruševljanka.

