OTPADAJU IM NOKTI, SVRAB, CRVENILO! Doktor šokirao sa kakvim posledicama DOLAZE DEVOJČICE koje majke vode na nadogradnju noktiju

Doktor Dimitrije Karabahčijev, specijalista dermatovenorologije istakao je da pre 18. godine devojčice ne bi trebalo ni da rade nokte, ni da ugrađuju bilo kakve implante u usta.

- Gel lakovi su zaista jako popularni, ali mnogo često dolaze pacijenti kod mene sa alergijskim reakcijamama, pogotovo mladi. To može da izazove trenutna i trajna oštećenja na noktima. Obično dolazi do crvenila, svraba i peckanja, a vidljive promene su tek kada dođe do skidanja kada se vide promene u boji i strukturi noktiju. Nekada je nokat tanji, nekada dolazi do odljubljivanja nokatne ploče od nokatnog kreveca. Dešava se i da dođe do promene nokatne ploče, nokat više nije providan, već žućkast - ističe dr Karabahčijev.

Specijalista je naveo da su svi vidovi fizičke mnogo sigurniji nakon 18. godine.

- Sigurno posle 18. godine je sve to mnogo bezbedije. Moje mišljenje je da organizam do 18. godine nije ni fizički, ni mentalno potpuno zreo, samim tim svaka aplikacija implanta, čak i kao fileri to nije dobro. U Engleskoj je zabranjeno da se koriste bilo kakvi implanti pre 18. godine - ističe doktor Dimitrije Karabahčijev.

