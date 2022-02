DANAS SUNČANO, PA PREOKRET: Stiže zahlađenje s kišom i snegom, u nedelju vetar olujne jačine

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, a uveče se predviđa naoblačenje sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom.

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni, uveče i u toku noći u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura biće od minus četiri stepan do četiri, a najviša od 12 do 17 stepeni.

Subota

Oblačno, hladnije, još ujutro u brdsko-planinskim predelima južne Srbije ponegde sa slabim snegom. U Vojvodini razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 4, u Negotinskoj Кrajini oko 6 stepeni, a najviša od 4 do 9 stepeni, u Negotinskoj Кrajini do 12 stepeni.

Nedelja

Umereno do potpuno oblačno. Na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području i na jugu Banata jak, povremeno sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -2 do 4, a najviša od 6 do 10 stepeni.

Ponedeljak

Promenljivo oblačno, toplije i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 4 stepena, najviša od 7 do 15 stepeni.

Prognoza za period od 15.2. do 19.2.

Promenljivo oblačno, toplije i u većini dana suvo, samo sredinom sedmice ponegde sa slabom kišom.

(Kurir.rs)