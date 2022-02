OTP banka lider u kreditiranju u Srbiji Kako da ostvarite više želja uz jedan keš kredit

Želite da organizujete veliko slavlje na kom će biti svi vaši dragi ljudi kako biste ovekovečili trenutak kog želite da se sećate ceo život? Svadba, jubilarni rođendan ili godišnjica braka… Ovo su momenti koje želite da proslavite uz muziku, dobru hranu, na lepoj lokaciji, u prostoru dekorisanom baš onako kako volite. Istovremeno vas čeka i ne tako veseo ali neophodan zadatak, menjanje pločica, sanitarija, sređivanje instalacija, zamena prozora... A posle toga biste želeli da negde makar na kratko otputujete i odmorite se. Ako mislite da morate da birate između svojih želja, treba da znate da OTP banka nudi atraktivne keš kredite, bez troškova obrade.

Za one kojima je potreban novac za proslave, putovanja, renoviranje, ali i pokrivanje drugih troškova ili ulaganja, svojim postojećim i novim klijentima, koji se odluče na podizanje keš kredita do 31. marta, OTP banka daje mogućnost podizanja željenog novca bez troškova obrade. Iznos koji može da se podigne je od 50.000 do 2.400.000 dinara, a period otplate od 13 do 71 mesec. Takođe, uz odobren kredit, novi korisnici Praktik i Prestiž paketa biće oslobođeni plaćanja troška održavanja računa tri meseca.

https://www.otpbanka.rs/stanovnistvo/krediti-za-refinansiranje/

Refinansiranje kredita bez odlaska u staru banku

Mislite da ne možete da podignete pozajmicu jer je već imate u drugoj banci? Ne brinite, jer ako vam je potreban dodatni keš ili jednostavno niste zadovoljni uslovima otplate zaduženja, možete da se odlučite za uslugu podizanja dinarskog kredita za refinansiranje u OTP banci. Proces je brz, jednostavan i omogućuje rešavanje obaveza i dodatnih izdataka. Takođe, svu komunikaciju s bankom čiji kredit klijent želi da refinansira, OTP banka preuzima na sebe sve do njegovog zatvaranja.

Mudar potez

U svakodnevnom životu ljudi često troše novac olako i na nebitne stvari, ne razmišljajući dugoročno. Jedan od mudrih i odgovornih poteza je uplatiti životno osiguranje ili osiguranje usled gubitka posla, pošto to nije veliki mesečni izdatak, a može da znači puno. Na taj način se, uprkos nepredviđenim okolnostima, obezbeđuje otplata ostatka duga po kreditu. Klijenti koji žele mogu da uplate i oba osiguranja.

OTP banka je najveći kreditor privrede i stanovništva i lider na tržištu faktoring, lizing i e-commerce usluga. Zahvaljujući prisutnosti OTP banke u 91 gradu sa 184 ekspoziture, klijentima širom Srbije je dostupna široka lepeza proizvoda i usluga, kao i efikasan servis i ponude prilagođene njihovim konkretnim potrebama, dok je mreža od skoro 300 bankomata najveća u našoj zemlji.

OTP banka je usmerena na inovacije i digitalizaciju svog poslovanja, koje omogućava klijentima nove pogodnosti sa fokusom na unapređenje digitalnog bankarstva i korisničkog iskustva. Jedno od ključnih strateških usmerenja je zelena tranzicija, odnosno posvećenost održivom poslovanju i ekološkim projektima.

Pomoću digitalnih kanala jednostavno do keš kredita

Ukoliko volite da koristite prednosti koje je digitalna tehnologija donela, a ne volite čekanje u redovima, gužvama, gde god se nalazili možete da podignete pozajmicu pomoću mobilnog telefona ili računara. Naime, kako bi ceo proces bio završen onlajn, OTP banka je svojim korisnicima omogućila mKeš ili eKeš opciju, koja ne zahteva odlazak u ekspozituru, uz period otplate od šest do 12 meseci za kratkoročni ili od 13 do 71 mesec za dugoročni online keš kredit, i to bez naknade za za obradu kredita do 31. marta.

Uživajte u jednostavnom i brzom procesu jer uz mKeš ili eKeš možete da podignete onlajn keš kredit u iznosu od 50.000 do 600.000 dinara koji će nakon odobrenja vrlo brzo biti na vašem računu.

Upoznajte se sa uslugama koje nudi OTP banka i prepustite se ostvarivanju svojih želja. Ne odlažite lepe trenutke niti važne potrebe, povoljna i praktična finansijska rešenja postoje. Jer kad znaš, više ne čekaš.

Sve informacije o novoj ponudi OTP banke dostupni su na linku KEŠ KREDITI OTP BANKE.

