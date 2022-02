UŽAS NAD UŽASIMA! KLALI DECU, PEKLI STARCE, SEKLI GLAVE: Za ove zločine nad Srbima je oslobođen zlikovac Naser Orić (UZNEMIRUJUĆE)

Nema tih reči koje mogu opisati sav užas zločina koje su zverske horde Nasera Orića počinile na Božić 1993. godine u srpskom selu Kravica, gde je mučki umoreno 49 ljudi, od dece do staraca.

Naser Orić, podsetimo, oslobođen je u Hagu (da li to nekoga čudi?), a priča o Kravici dospela je iznova u žižu pošto je nedavno objavljen snimak svedočenja muslimanke Fadile Mujić iz Srebrenice, koja je u kameru pričala o zverstvima Nasera Orića i njegovih ljudi kojima je lično prisustvovala.

Čuveni doktor patolog, kasnije i ministar odbrane, Zoran Stanković (preminuo prošle godine od korone) radio je obdukcije žrtava Orićevih monstruma.

- On je rekao da su prve srpske žrtve, obrađene 1992, bile na Kamenici, na lokaciji Glođanska brda, gde su pronađene grobnice sa oko 60 tela na granici sa muslimanskim rovovima. Stanković je rekao da je u Kravici pronađen ubijen Risto Popović, rođen 1920, čiji je sin Kostadin zarobljen i odveden u Srebrenicu i pogubljen.

- Kada sam bio u Srebrenici 1995, pronašli smo Kostadinove posmrtne ostatke. Njemu je razbijena lobanja s gornje strane i na ceduljici koja je bila ubačena u vreću s njim pisalo je da je umro prirodnom smrću. A bili su mu slomljeni lopatična kost i rebra - istakao je Stanković.

Kako je naveo patolog, pronađeno je jedno ili dva tela koja su bila presečena u predelu butnih kostiju, odnosno "najverovatnije testerom su presečene noge i iznad karličnog pojasa presečen trup, koji je potom bio ugljenisan".

- Kosti su bile sečene ravno, kako u predelu donjih ekstremiteta tako u predelu grudi i kičme, što ukazuje na testeru. Uhvaćeni muslimani su dali izjave i priznanja policiji u Zvorniku da su pekli tzv. bosansko jagnje. To podrazumeva da se ti odsečeni delovi stave u trbuh i onda se zajedno peku i okreću na ražnju - pojasnio je Stanković.

Kako kažu ljudi sa srebreničkog područja, Kravica i više zaselaka oko nje bili su od početka sukoba u BiH napadani svakodnevno. Cilj je, prema mnogim analizama (najšira je data u izveštaju Grajfove komisije), bio da se opština Srebrenica potpuno očisti od srpskog stanovništva.

Najmučkiji napad na Kravice je bio sinhronizovan i podmuklo organizovan na pravoslavni Božić 7. januara 1993. Žrtve masakra, osim pripadnika seoske straže, bili su i deca i starci. Najmlađa žrtva, kako je ispričao patolog Zoran Stanković, bio je četvorogodišnji Vladimir Gajić. Stradao je i Novica Bogičević (14).

Najstarija žrtva bila je nepokretna starica Mara Božić (89), koju su zlostavljali, pa živu zapalili. U svojoj kući su mučeni, pa zapaljeni i Negosav (80) i njegova nepokretna supruga Krstina Erić (81). Starica Ljubica Obačkić (75) ubijena je dok se vraćala s jutarnje liturgije u seoskoj crkvi.

Na betonu smo spavali i vršili nuždu

Braneći naša sela, mi smo uspeli da obezbedimo da naše žene i deca pobegnu od sigurne smrti, ispričao je Dragan Nikolić, jedan od preživelih, objasnivši da je tako otvoren uski i jedva prohodan koridor kojim su Srbi bežali iz muslimanskog okruženja na drugu stranu Drine.

- Muslimanske jedinice pod komandom Nasera Orića planirale su da okruže celu kravičku regiju i pobiju i spale sve što je srpsko - kazao je Nikolić.

Njegov komšija Ratko Nikolić nije uspeo da se izvuče iz okruženja i dođe do Drine, nego su ga Orićevi krvnici zarobili i zlostavljali, ali je čudom preživeo iako je u srebreničkom zatvoru smršao 40 kilograma.

- Strpali su me u kombi i tokom puta su me prvo nekoliko puta ošamarili, a onda nastavili da maltretiraju. Naser, Zulfo i njih još 14 bili su u kombiju. Polomili su mi rebra, ranili me u nogu, klali su me nožem po vratu i zasecali uvo. U zatvoru su nas mučili glađu. Jeli smo nešto malo jednom dnevno. Bili smo po trojica u betonskoj ćeliji i na tom betonu smo spavali i vršili nuždu - ispričao je Nikolić.