SLAVSKI KOLAČ PRESEKAO PATRIJARH PORFIRIJE: Ako Bog da uskoro svi zajedno da otvorimo "Dedinje 2" na korist čitavom našem narodu

Institut za kardiovaskularne bolesti ,,Dedinje" obeležio je krsnu slavu - Sretenje Gospodnje u prisustvu brojnih gostiju i zaposlenih, a slavski kolač presekao je Njegova Svetost Patrijarh srpski Porfirije sa svojim protojerejima i đakonima. Domaćin svečane ceremonije bio je prof. dr Milovan Bojić, direktor Instituta.

Patrijarh Porfirije je podsetio da je upravo na Sretenje čovek u ličnosti Hristovoj imao priliku da spozna sve dimenzije čovekove ličnosti i tajnu duhovnog života.

-Vi, kao lekari, najbolje znate da je čovek biće telasne prirode, koje je suočeno sa raznim izazovima koji se tiču zdravlja tela, a siguran sam da u susretu sa bolešću, možda i nadlogično, bez mogućnosti da se razume i objasni, osećate da postoji jedna druga, neuhvatljiva nit, jedna druga dimenzija u svakoj ličnosti, a to zapravo jeste duhovni aspekat našeg postojanja. Čovekov unutrašnji život, njegova duhovna dimenzija, neraskidivo je povezana sa telesnom i retko se može dešifrovati kada je telesni kvar na čoveku uzrokovao neki unutrašnji duhovni poremećaj ili obrnuto. U svakom slučaju, činjenica da slavimo Sretenje u ovoj ustanovi možda, nesvesno i podsvesno, otkriva upravo tu istinu i našu zajedničku spoznaju da su nam potrebne veštine i znanja za lečenje bolesti koje se u ovoj ustanovi tiču srca. Srce je središte čovekovog života i čovekovog bića, u duhovnom i telesnom smislu. Srce jeste centar svih psihosomatskih kapaciteta koje čovek nosi u sebi. To je prostor u kojem se susrećemo sa Bogom, sa samim sobom, a i jedni sa drugima - rekao je patrijarh i obrativši se lekarima dodao:

foto: Institut Dedinje

- Činjenica da se bavite telesnim, otkriva mnogo sigurnije i čvršće puteve u spoznaji da postoji i ta neuhvatljiva duhovna dimenzija koju često ne možemo razumeti, niti objasniti. Jedino što znamo da ona jeste.

Patrijarh Porfirije čestitao je slavu domaćinima.

-Želim vam da vaše veštine neprestano rastu i napreduju, ali i da vaše duhovno unutarnje srce bude snažno i jako, da otvara vizije i perspektive koje će biti podrška, ali i osmislitelj tih veština kojima vi pomažete ljudima. Naročito i sa nestrpljenjem očekujemo da, ako Bog da, uskoro svi zajedno učestvujemo u otvaranju nove zgrade ove vaše bolnice koja će zasigurno biti i vama radost, ali i čitavom našem narodu na korist. Srećna slava, živeli mnogo godina - poručio je patrijarh Porfirije.

U ime zaposlenih i onih koji se u Institutu leče, uglednim i dragim gostima, obratio se direktor Instituta prof. dr Milovan Bojić i najtoplije se zahvalio Njegovoj Svetosti Patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju koji je za ovu svečanost odvojio svoje dragoceno vreme. -Institut Dedinje tradicionalno obeležava Sretenje Gospodnje kao slavu kada je nakon 40 dana od roždestva Hristova, Presveta devica unela božansko dete u hram jerusalimski, da ga posveti Bogu i kako stare knjige i predanja kažu, prvosveštenik Zaharije, otac Jovana Preteče, smestio je u odeljak za devojke u jerusalimskom hramu, a premudri starac Simeon, držeći Mesiju u rukama govorio je: ,,Ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izrailju i bude znak protiv koga će govoriti''. Tako objavi Jerusalimljanima dolazak Dugočekanog. Naravno, caru i narodu se to nije dopalo, jer je pomislio da se rađa novi car, pohrlio da ubije Isusa, ali su anđeli Božiji božansku porodicu odveli na sigurno - potsetio je prisutne da se dan Sretenja Gospodnjeg praznuje od samog početka.

foto: Institut Dedinje

- Dragi prijatelji, kaže se da se na Sretenje Gospodnje spajaju leto i zima. Ali, ipak Vaša Svetosti, mi ovo proleće ne bismo preskočili. Ovo proleće nas regeneriše, oplemenjuje, veseli i raduje. Radost ima smisla jedino ako se sa nekim podeli i zato smo mi presrecni da ovu radost oko otvaranja ,,Dedinja 2" možemo podeliti sa svima vama. To naše proleće, to naše ,,Dedinje 2" je dugo čekano. Talentovani pesnik bi kazao: ,,Zima je, hladno je, vidiš li, pružam ti ruku, ali upamti, naše se proleće rađa kroz zimske porođajne muke''. Zaista, kroz teške porođajne muke dobili smo ,,Dedinje 2". Više od četvrt veka smo čekali na njega. Generacija lekara i zdravstvenih radnika, kojima ja pripadam, najzad je dosanjala ovaj san. On, razume se, ne bi bio ostvarljiv da nije bilo velikog investicionog zamaha Vlade Republike Srbije koju je predvodio tadašnji premijer, današnji predsednik. Kamen temeljac za ,,Dedinje 2" zajedno su postavili predsednik Vučić i blaženopočivši patrijarh Irinej, čovek posebnog glasa, milozvuka i topline. ,,Dedinje 2" je niklo, uskoro će otvoriti vrata pacijentima, pa je naša radost neizmerna - rekao je prof. Bojić. -Vaša Svetosti, nalazite se u ustanovi čiji doktori i medicinski radnici prave čuda, znajući da bolesti postoje u knjigama, a u životu - bolesnici. Nalazite se među ljudima kojima je pacijent svetinja, svetinja zbog koje postoji naša profesija i koju ćemo neprestano usavršavati. Činili smo to dosad, činićemo to i ubuduće, a u ,,Dedinju 2" lečićemo i izlečiti još više ljudi, vraćajući ih društvu, državi, ekonomiji, odbrani zemlje, a sve za dobro našeg naroda i lepe Srbije - porucio je na kraju svečane ceremonije prof. Bojić.

