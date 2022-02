OVO MALO KO ZNA O METEOROLOGU TODOROVIĆU: Decenijama nas obaveštava o vremenskim prilikama, a njegov život je za FILMSKU TRILOGIJU

Čuveni srpski meteorolog Nedeljko Todorović (70) obeležava pola veka karijere.

Todorović se tim povodom u emisiji "Da sam ja neko" osvrnuo na privatni život i anegdote koje su mu se desile. Navodi da je u srednjoj školi igrao u dva fudbalska kluba "Rad" i "Slavija".

- Bio sam centarfor zato što sam bio najviši i malo glavat. Ali davao sam i golove kao Bari Hulshof iz Ajaksa. Sada fudbal nije za mene. Ovo danas je biznis i cirkus. Pravi fudbal je kad se društvo skupi i daje golove. Posle fudbala okrenuo sam se planinama. Krenuo sam od Cera. Potrebna je opšta kondicija, ali glavni principi su redovnost i postepenost. Ako čovek pretera sa fizičikim naporom onda mu organizam "pukne", a onda "pucaju" duša i snaga i kaže da on nije za to. Ali ako se uvede postepeno u sportsku disciplinu, danas kilometar, sutra 100, kroz mesec dana 1.000 kilometara, to je bolje - priča Todorović.

Popeo se na Alpe, Olimp, Kilimandžaro, a skoro je završio na Pamiru u Tadžikistanu visokom 7.649 metara. Osvajanje vrha Pamire je jedno od najekstremnijih i najriskantnihih iskustava koje je imao.

- Išli smo na neki vrh kao trening. I onda je počela na tri-četiri-pet mesta da se odlama ledena lavina. Onda to odjekuje i tutnji kroz doline i planine. Zaključio sam da je jedino zemljotres to mogao da uradi. To je rizik koji čovek ne može da predvidi ili savlada. Nisam bio na vrhu Pamira. Omelo nas vreme. Bili smo tamo nekih dvadesetak dana i kada je trebalo da idemo na taj vrh dogodilo se nevreme i odustali smo od toga. Kasnije smo saznali da su neki koji su bili nestrpljivi, nažalost, loše završili, jedan-dvoje njih. Posle toga sam se vratio u prizemlje i krenuo na maratone - kaže Todorović.

Meteorolog čije vremenske prognoze već decenijama slušamo zaposlen je u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije i član je Meteorološkog društva Srbije čiji je bio i predsednik od 2003. do 2005. godine.

Oduvek je voleo da bude fizički aktivan. Prvi maraton istrčao je u Beogradu 1990. godine. Do maja 2014. godine istrčao je 125 maratona. Najbolji rezultat mu je 3:13:54 koji je ostvario 1995. godine. Učestvovao je na većini beogradskih i podgoričkih maratona. Na beogradskim maratonima je 21 put istrčao punu maratonsku distancu, a na podgoričkim 18 puta. Učestvovao je takođe i na svih dosadašnjih 21 novosadskih maratona.

- Oko 200 maratona sam istrčao do sada. Ako sve zaokružimo to je 8.000 kilometara, a gde su druge trke, treninzi... Trčao sam 24 sata bez prestanka. To je ultramaraton. Davno sam to radio pa sam prekinuo. Ali nove generacije prave još veće ludosti. Trče po šest-sedam dana, idu u Saharu, na Tibet, Antarktik... Bavio sam se atletikom u gimnaziji kad mi je profesor fizičkog rekao da mu se javim sutra. Najpre je bio skok u dalj, a posle i trčanje. U dalj sam skakao 5,95. Sad sam malo atrofirao. Ali sam poslednji maraton istrčao pre mesec dana - kaže meteorolog.

