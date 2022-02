MIRJANA I ANA SU SRPSKE LARE KROFT! OBIČNE DEVOJKE NEOBIČNIH ZANIMANJA: Jedna skače iz zapaljenih zgrada a druga barata oružjem

Njihove scene i oružje smo viđali u srpskim domaćim serijama i filmovima. Njih do sada nismo - Mirjana i Ana su jedne od retkih žena u Srbiji koje se bave oružarstvom i kaskaderstvom.

One su obične devojke, sa neobičnim poslovima. Odgovorne su za oružje i opasne scene u serijama poput Južnog vetra, Državnog službenika, Crne svadbe i drugih. Mirjana je kaskaderka - skakala je sa mostova, iz helikoptera, zapaljenih zgrada.Za nju nemoguće scene ne postoje.

„Izdvojila bih najizazovniju scenu - skok sa mosta u Tisu. Most je bio oko dvadesetak metara, to je bilo za seriju Kljun. To je bilo najizazovnije jer se scena snimala noću, to je bio novembar i bilo je potrebno ponavljati scenu. Tisa je nosila jako puno materijala, debla, čitavo drveće, i poprilično se nije videlo gde se skače", rekla je Mirjana Rvović za RTS.

foto: RTS Printscreen

Ana je oružarka - zadužena za brigu i rukovanje oružjem. U posao je ušla slučajno, a ostala neplanirano dugo. Ona je čovek iz senke, odgovorna da se opasne scene sa oružjem snime bezbedno.

„Ja sam vezujuća spona, koordinator između sektora oružja, uniforme, i specijalnih vozila i ljudstva. Moje zaduženje je da bezbedno i po pravilima i propisima dostavim filmsko oružje na set, i brinem o njegovoj bezbednosti", priča oružarka Ana Simonović.

Bile su deo domaćih serija čije radnje oslikavaju teške trenutke s druge strane zakona, a što podrazumeva upravo upotrebu oružja i rizične scene - pa u poslu ne sme biti propusta.

„Mi kad dođemo na set stvarno se ponašamo poput švajcarskog sata. Sve što ima veze sa oružjem mora da bude konkretno precizno i jasno. Nemamo nekih ekcesa kao što su se dešavale u svetu pa je došlo do tragičnih posledica", dodala je Ana.

foto: RTS Printscreen

„Uvek imamo obezbeđenje sa nama, ili hitnu službu u slučaju bilo čega, naravno svi imamo lekarska uverenja, sve potrebne sertifikate za bavljenje tim poslom", objasnila je Mirjana.

Posao olakšavaju glumcima koji nikada nisu rukovali pištoljem, ili strahuju od snimanja rizičnih scena. Ivi Vuković u seriji Kljun pomogle su da razbije strah od visine. „Nisam imala dodirnih tačaka sa tim - tako da su me ubedili da je moguće i bili super podrška, inače ne bih mogla ništa da uradim", kaže glumica Ivana Vuković.

A iza njih dve stoji instruktor - kome je na prvom mestu važna bezbednost i da se one osećaju sigurno na snimanju.

„Kad im kažemo nešto slobodno uradi, one nam veruju i slobodnije su. Jer taj grč straha, pravi mnogo pravi problema u izvođenju svake vežbe", rekao je instruktor Vladica Simonović.

Iz godine u godinu povećava se broj filmskih projekata koji se realizuju u Srbiji, u čemu Mirjana i Ana vide šansu za promociju svog potencijala. Za sada, njih dve su jedne od retkih žena u Srbiji koje se bave oružarstvom i kaskaderstvom, a u inostranstvu je više žena u ovoj profesiji.

Kurir.rs/RTS/Jovana Vulinović