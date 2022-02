SRPSKA NAUČNICA POMERA SVETSKE GRANICE LEČENJA! Traži novi lek za kandidu i stvara NOVE METODE LEČENJA!

Kako da prirodni proizvodi postanu alternativa za dostupne lekove predmet je istraživanja doktroke Marije Ivanov sa Instituta za biološko istraživanje "Staniša Stanković".

Ona je istakla da nije problem naći lek iz prirode kao rešenje za zdravstvene probleme, ali je problem naći dovoljno efikasne lekove.

foto: Kurir televizija

- Nije problem naći lek iz prirode, već je problem to što ti lekovi nisu dovoljno delotvorni. Ljudi se sve više vraćaju prirodi, sada vidimo da se i mladi zanimaju za te stvari, a priroda može pružiti mnogo u tome. Proces od momenta kada mi otkrijemo da neka biljka može biti lekovita za određeni problem, pa do toga da ona to zaista i postane može trajati i desetinama godina - kaže dr Marija Ivanov, sa Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković".

Krajnji cilj njenog istraživanja je da nađe adekvatan lek iz prirode koji bi efikasno lečio kandidu i druge rezistentne bakterije.

foto: Kurir televizija

- Moje istraživanje se sastoji u tome da nađemo mikroagense koji bi se koristili u suzbijanju infekcija izazvanih kandidom i nekim rezistentnim bakterijama. Mi sada imamo u prirodi nešto što smatramo da je pogodno za to, ali pošto nismo sigurni, to ispitujemo na laboratorijskim uslovima, a zatim je sledeći korak da na nekoj laboratorijskoj inficiranoj životinji primenimo taj lek. Prvo treba ispitati dosta agenasa da bismo našli najbolji efekat onoga što želimo da postignemo - kaže dr Ivanov.

Dr Marija Ivanov istakla je da je posao naučnice često dosta fleksibilan i da se ne razlikuje se mnogo od ostalih profesija.

- Mnogo zavisi od trenutka, ako se radi na nečemu što je vremenski ograničeno onda ima puno posla. Posao je dinamičan i postoje mnoge mogućnosti za putovanja i istraživanja - kaže dr Ivanov.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:27 Doktor šokirao sa kakvim posledicama DOLAZE DEVOJČICE koje majke vode na nadogradnju noktiju