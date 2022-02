DRSKA PREVARA! SMANJE PAKOVANJE A DIGNU CENU?! Ni kilo više nije kilo, izmerite brašno i prašak kad dođete kući!

To se u svetu zove šrinkflacija

BEOGRAD - Čini se da je imperativ zarade, koji ostaje nepokolebljiv i u zahuhtavanju potencijalne ekonomske krize, i koji je sada sakriven iza inflacije, pojeo oko 20-ak grama čokolade koja bi trebalo da ima 100 grama, te 100 grama brašna iz pakovanja od kilo, 150 grama iz pakovanja testenine od pola kilograma, 30 grama eurokrema iz tegle od 400 grama, 20-ak grama kafe iz pakovanja od 200 grama, stotinak mililitara deterdženta od litar, kao i stotinak mililitara ulja iz pakovanja od litar...

Čitav svet, pa sa njim i Srbija, "kuburi" sa poskupljenjima i obuzdavanjem cena. Svako od proizvođača dolazi u situaciju da mora da traži način kako bi se izborio sa poskupljenjima, a izbor se svodi uglavnom svodi na dve odluke: Ili da podižu cene, ili da se smanji količina.

foto: Beta/Dragan Gojić

Čini se da su veći proizvođači odlučili da dva problema reše jednim udarcem. Veličina pakovanja određenih proizvoda je ostala ista, smanjena je neto masa proizvoda, a cene na kraju izašle veće.

U većini slučajeva, potrošači ovu izmenu ni ne primete.

- Jako dugo nisam uopšte obraćao pažnju na istaknutu masu. Najeo sam se čokolada i čokolada, dok jedan dan nisam okrenuo pakovanje i video da ne jedem pakovanje od 100 već od 85 grama, priča za Blic J. L. (25) iz Beograda.

Neretko, kažu potrošači, istaknuta masa nema veze sa stvarnom.

- Desilo mi se da sam jednom prilikom u radnji kupila šećer u pakovanju od kilogram. Kada sam krenula da kuvam, iako ne znam što sam stavila celo pakovanje na vagu ona je očitala sa sve ambalažom 900 i nešto grama, priča B. J. (55) iz Inđije.

foto: AP Photo/Ronald Zak

Iz organizacija za zaštitu potrošača ističu da su potrošači ogorčeni i razočarani, i da ne možemo posebno da se odbranimo.

- To je opšta tendencija u svetu. Pakovanje ostaje isto, smanjuje se neto masa proizvoda, a cene se povećavaju, objašnjava za "Blic" predsednik Pokreta za zaštitu potrošača Srbije Petar Bogosavljević.

On objašnjava da proizvođači vrlo lako skinu odgovornost sa sebe, time što formalno zadovoljavaju zahteve pravilnika i Zakona.

- Istaknu cenu i to je to, ne moraju ništa više. Mi bismo mogli da pozivamo na odgovornost ako oni istovremeno nisu istakli cenu po jedinici mere, nastavlja Bogosavljević, i dodaje da je ranije istraživanje Pokreta za zaštitu potrošača Srbije pokazalo da je upravo takvo isticanje cena u Srbiji izuzetno problematično jer većina njih ne ističe na osnovu jedinice mere.

On objašnjava da se taj problem pojavio 2012. godine.

foto: Richard B. Levine / ddp USA / Profimedia

- Problem se pojavio kada je izvršena izmena i usklađivanje Zakona o zaštiti potrošača, i tada je iz Zakona ta stavka uklonjena. Do koje mere taj problem imamo u Srbiji, svedoči i to da kada su se trgovci žalili, u Zakonu o trgovini je vraćena odredba da se cene moraju isticati na osnovu neto mase, objašnjava on i dodaje da te odredbe u Zakonu o zaštiti potrošača nema.

- U suštini, problematika je u međunarodnoj regulativi, i trpe je svi na globlanom nivou. Pokrenute su neke inicijative od međunarodnih organizacija, ali su one izuzetno spore, zaključuje Bogosavljević.

Ovaj pojava se godinama odvija i u svetu, pod nazivom "šrinkflacija". Termin je skovao 2009. godine britanski ekonomista Pipa Malmgrin, i od tada se koristi za sve slučajeve "skrivene inflacije" koja je najzastupljenija u industriji hrane i pića.

Na primer, u Velikoj Britaniji, se prema podacima tamošnje Nacionalne kancelarije za statistiku, inflacija u januaru popela na nivo od 5,5 odsto međugodišnje, a kako ističu tamošnji analitičari giganti u poslednjih pola godine, najveći rast cena u Britaniji je primetan kod slanih grickalica, proizvoda za pranje veša, hrane za ljubimce, proizvoda od žitarica i sl. piše Gardijan.

Dok većina potrošača primeti da se pakovanje nekog proizvoda, ili neto masa istog promenila, jako mali broj njih primeti da se promenio i sastav. Tako se u SAD hemijski sastav nekih deterdženata promenio. Kako je Foks Biznis nedavno pisao, čitav niz proizvoda za čišćenje u SAD se smanjio, a kao odogovr proizvođači su navodili da cene podižu zbog kvaliteta materijala koji ulaze u novi sastav.

Promene starih mera proizvoda posledica su direktive Evropske unije iz 2009. godine o ukidanju obaveze o standardnoj veličini pakovanja namirnica. Od tada proizvođači ne moraju striktno da pune ambalažu količinom od 100 grama, kilograma ili litra, već mogu slobodno da određuju količinu koja će se nalaziti u pakovanju.

Kurir.rs/Blic