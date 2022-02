ZABRANA UPRAVLJANJA VOZILOM ZA PREKORAČENJE BRZINE? Vujanić: Materijalno kažnjavanje nije efikasno SVAKOG MORA ISTO DA BOLI

Milan Vujanić profesor na Saobraćajnom fakultetu istakao je da materijalno kažnjavanje nije dovoljno u slučaju prekoračenja brzine i da kazne treba da budu prilagođene primanjima građana.

foto: Kurir televizija

- Ovi primeri koje sada imamo i pojavljuju se, zato što su retki, što je dobro. To pokazuje odnos tih ljudi prema sebi i prema drugima. Ova žena (Jovana Švonja) ne bi vozila tako brzo sa decom da misli da je to opasno i da može nekoga da ugrozi. Mi moramo da upozoravamo javnost konstantno da je to opasno, a drugo moramo takve prekršaje kažnjavati neprihvatljivim kaznama - isitče Vujanić.

Profesor saobraćanog fakulteta smatra da visoka materijalna kazna nije dovoljna za ovakve prekršaje.

foto: Printscreen/RTS

- Za ove vozače, nije kazna visoka materijalna. One moraju biti takve da naprosto ljudi neće da uđu u takav sistem da budu kažnjeni. Ono što u Srbiji vozači ne prihvataju kao kaznu je zabrana upravljanja vozilom. Za ovakav prekršaj za vožnju od 190 km/h sa decom u kolima na godinu dana neupravljanjem ili šest meseci neupravljanjem, onda bi se svako drugi klonio takvih prekšaja. Ne smatram da je materijalno kažnjavanje efikasno, jer time ne stavljamo ljude u isti položaj. Zamislite neko ko ima 2.000 evra platu i kaznite ga sa 100.000 ili neko kome je plata 50.000... Mora biti kazna adekvatna primanja, mora sve njih isto da boli i onda će se ljudi kloniti takvih prekršaja - ističe Milan Vujanić.

On je naveo da je kazna za drastične vožnje oduzimanje dozvole.

- Za te drastične vožnje, koje spadaju u bezobzirnu vožnju, tu je kazna oduzamnja vozačke dozvole uz obavezan kurs polaganja, nakon zabrane upravljanja.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:09 ANKETA KURIR TV! Šta Beograđani misle o BAHATIM vozčima: Psuju, svađaju se i podstiču tuču