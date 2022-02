ISPOVEST SRBINA IZ UKRAJINE: Ženu i ćerku sklonio sam na sigurno i bliže granici, da ih ako IZBIJE RAT brže prebacim do Srbije!

U vreme kubanske krize, 1962. godine, oči svih stanovnika planete su bile uprte u Moskvu i Vašington, nadajući se da će razgovori i pregovori preko crvenog telefona biti jedini način ratovanja između dve vojne velesile. Danas, svet je ponovo okrenut Americi, Rusiji i Ukrajini, poprištu novog sukoba između svetskih vojnih sila.

Iako je u prvi mah predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da nema mesta panici, on je u novom javnom nastupu upozorio Ukrajince da se očekuje napad Rusije, koji je prema njegovim rečima, a po saznanju službi, trebalo da bude 16. februara, međutim do invazije ipak nije došlo. Najviše tenzija je na istoku Ukrajine, ali su ljudi napeti u svim delovima zemlje.

Svi se nadaju da do rata neće doći, ali mnogi, iz predostrožnosti, gledaju da se sklone negde gde se osećaju bezbednijim. Kako je za Blic rekao izvor čija porodica živi u Odesi, u ovom gradu je situacija mirna, ali je tenzija primetna, te se iz predostrožnosti, sve veći broj porodica seli u druge krajeve zemlje, daleko od mogućeg poprišta sukoba između Ukrajinaca i Rusa.

- Svako ko ima nekoga ko živi u udaljenim krajevima zemlje, gleda da se skloni na vreme. Nadamo se da neće biti sukoba, ali ipak je bolje biti na bezbednom, daleko, ako dođe do rata... 2014. godina je bila relativno skoro, svi se sećamo. Ali sadašnja situacija, deluje daleko nepovoljnije nego što je tada bilo - naveo je on.

Njegova porodica, žena i ćerka, godinama živi u naselju kraj Odese, odakle su ovaj put morali da se sklone na sigurno, na drugi kraj zemlje, na svega par kilometara od rumunske granice.

- Ako dođe do rata, ovako ću moći brže da dođem do njih i da ih odvedem za Srbiju. Svi se nadamo da do toga neće doći i da će se pronaći zajednički jezik Moskve i Kijeva, u suprotnom, makar mi sa Balkana znamo kakav scenario na kraju može da ispadne - rekao je on.

U međuvremenu je objavljena preporuka Ministarstva spoljnih poslova građanima Srbije. Ambasador Srbije u Ukrajini Aca Jovanović potvrdio je danas da u Ukrajini boravi oko 300 državljana Srbije, od kojih oko 100 u glavnom gradu Kijevu.

"Na sajtu ambasade Srbije u Ukrajini postavljena je preporuka našeg Ministarstva spoljnih poslova građanima Srbije da do daljeg ne planiraju putovanja u tu zemlju, a svima koji žive u Ukrajini, a mogu da rade i onlajn, da je napuste zbog aktuelne krize", rekao je Jovanović .

On je potvrdio da je ambasada neprekidno na raspolaganju svim našim građanima i da je u svakodnevnoj telefonskoj i onlajn komunikaciji sa mnogima koji se javljaju da potraže savet ili se informišu.

