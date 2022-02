HOĆE LI USKORO BITI UKIDANJA KORONA MERA U SRBIJI?! Šekler naveo razliku u JEDNOJ STVARI između nas i zemalja koje ukidaju propise

Austrijski kancelar Karl Nehamer najavio je ukidanje epidemioloških mera od 5. marta.

Vlada zajedno sa guvernernima pokrajina donela jee odluku o daljem popuštanju mera uz obrazloženje da je situacija u bolnicama i pored velikog broja novozaraženih stabilna.

O tome kada će se mere ukinuti u Srbiji govorio je za Kurir televiziju dr Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu.

- Sve ukazuje na najverovatniji scenario, a to je da će u narednom periodu opadati broj zaraženih, a to se i vidi. Jedna stvar koju nikkao ne smemo da izgubimo iz vida je stepen vakcinisanih u tim zemljama i broj vakcinisanih kod nas. Mi bismo da se ukinu mere, ali nikako da shvatimo šta je razlog zbog koga oni mogu da idu na ukidanje mera - rekao je za Kurir televiziju dr Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu.

- Vi biste trebali da imate neko uključenje iz Bugarske, Rumunije, BiH; Severne Makedonije, da vidite koliko je kod njih vakcinisanih i da li kod njih planiraju ukidanje mera. Svi koji nisu vakcinisani moraće da se zaraze nekoliko puta. Znači, jedan put nije dovoljno. Sticanje imuniteta prirodnim imunitetom putem zaražavanja je krajnje nesigurna. Zašto? Zato što količina virusa koji se zarazi, težina kliničke slike, sve to utiče na to koliki će imuni odgovor vašeg organizma biti, i može da varira. U svakoj vakcini imati talan broj virusa koji primate, kao i interval kada primate drugu ili treću dozu. Kod prirodnog imuniteta je to sve nesigurno. Znam ljude koji su se zarazili 3 puta za nešto više od dva meseca, pri čemu je treći put bio najteži i ta osoba je morala da bude hospitalizovana - dr Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu.

- Idemo u topliji deo godine. Ljudi više provode vremena napolju. Sve je to dobro i utiče na transmisiju virusa. Nisma siguran da izbori neće uticati na širenje virusa - rekao je dr Milanko Šekler.

Podsetimo, i nemačke vlasti najavile su danas da će do 20. marta ukinuti većinu ograničenja uvedenih zbog širenja korona virusa. Plan u tri faze podržali su kancelar Olaf Šolc i 16 guvernera pokrajina, pošto zvanični podaci pokazuju da stopa zaraze kovidom-19 počinje da opada.

