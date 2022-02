3 SKRIVENA ZNAKA DA IMATE OMIKRON: Bolove u ovim delovima tela svi zanemaruju, a mogu biti jasan znak da ste ZARAŽENI

Možda i vi spadate u grupu ljudi koja se vodila rečenicom da bolovi "nisu ništa o čemu treba da brinete". Pandemija odmiče, a odavno je jasno da postoje neki znakovi kovida koji se mogu propustiti.

Simptomi su brojni, ali tri osnovna znaka da ste zaraženi virusom su kašalj, gubitak ukusa i mirisa i temperatura, piše Mondo.

Ipak, kako su se pojavile nove varijante virusa, simptomi su se vremenom menjali. Omikron je trenutno najdominantniji soj kovida i dokazano je da je blaži od druge varijante, posebno kod vakcinisanih ljudi.

Iako stručnjaci navode da se može desiti da osetite bol u celom telu, postoje neobični simptomi na koje treba obratiti pažnju: lumbalni bol, glavobolja, bol u kolenu.

Lumbalni bol

Bol u donjem delu leđa je označen kao simptom omikrona još u decembru 2021. godine, kada se prvi put pojavio u Južnoj Africi. Bilo je potrebno neko vreme da istraživanje potvrdi ovaj simptom, dok se sada navodi kao jedan od najčešćih simptoma virusa.

Glavobolja

Ako se probudite sa izrazito jakom glavoboljom, nemojte se iznenaditi ako se ispostavi da je to omikron. Glavobolja je veoma česta za one koji imaju kovid, pogađajući skoro 67 odsto zaraženih. Mnogi misle da je to još samo jedna glavobolja u nizu, a zapravo ni ne znaju da su zaraženi virusom zbog čega i ne odu na testiranje.

Bol u kolenu

Lekari kažu da se bol u predelu kolena može dogoditi, kao i da on može značiti pojavu virusa. Veruje se da je bol u mišićima rezultat upale koja se može osetiti kroz ligamente i zglobove.

Najčešći simptomi omikrona: Curenje iz nosa

Glavobolja

Bol u grlu

Umor

Kijanje

Uporni kašalj

Dr Piter Vhang i profesor na Medicinskom fakultetu univerziteta Jejl, takođe je rekao da se veliki deo bola kod kovida oseća oko mekih tkiva i zglobova. Ipak, stručnjacima nije jasno zašto se čini da je ovaj simptom češći kod omikrona nego kod starijih sojeva virusa.

(Kurir.rs/Mondo)