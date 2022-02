KBC DRAGIŠA MIŠOVIĆ Dr Ostojić: 16 mališana na lečenju zbog korona virusa

BEOGRAD - Načelnica Dečje klinike u KBC "Dragiša Mišović" Olivera Ostojić izjavila je da se danas na lečenju zbog kovid-19 u toj ustanovi nalazi 16 dece, a više od polovine je uzrasta do 12 meseci.

Ostojić je za RTS izjavila da je to "značajno manje" u odnosu na brojeve od pre dve, tri nedelje, ali da i dalje ima najviše dece najmladjeg uzrasta koja su inficirana omikron sojem korona virusa.

"I dalje dominiraju deca nešto manjeg uzrasta, od par meseci do godinu dana je više od polovine pacijenata. Pre tri nedelje imali smo pet do osam novoredjenčadi do mesec dana, a sada imamo četiri, pet deteta do godinu dana, ostali su predškolskog ili školskog uzrasta", rekla je Ostojić.

Ona je ocenila da za ovaj talas epidemije nije karakteristično da obolevaju adolescenti, kao i da omikron nije davao teže kliničke slike, ali da su one delovale teže zato što su medju inficiranima bile i tek rodjene bebe.

