SRBI, LOŠE VESTI - LETOVANJE SKUPLJE 20 ODSTO! Evo koliko vam para treba za odlazak na more!

Srbi su se toliko uželeli letovanja, na koja većina nije išla zbog epidemije koronavirusa, da su prvi aranžmani za Grčku, Tursku i Egipat već uplaćeni!

Kako kažu za Informer u domaćim turističkim agencijama, cene su za deset do 20 odsto veće nego prethodnih godina zbog poskupljenja goriva, avio-karti, hrane usled korona krize.

foto: Shutterstock

Većina hotela u Grčkoj i Turskoj je cene smeštaja podigla za desetak odsto, ali je Egipat ove godine znatno skuplji nego što su turisti navikli, pa su aranžmani skočili za 20 odsto. Četvoročlana porodica za desetodnevni odmor u julu, u hotel sa četiri zvezdice u Egiptu, moraće da plati minimum 2.236 evra.

Miloš Jovović Moramo da vratimo dugove foto: Privatna arhiva Miloš Jovović iz agencije "Travelend" napominje da je rani buking dobar znak i nada se da će od ove sezone agencije konačno krenuti sa radom. - Ljudi su željni putovanja, letovanja i već ima dosta rezervacija. Putnici se uglavnom informišu i rezervišu Grčku, Tursku, Egipat. Nadam se da će se ovim tempom nastaviti i da ćemo konačno izaći iz ove tragedije koja je zadesila čitav turizam. Da ćemo nadoknaditi sve gubitke, isplatiti sve naše putnike i biti na nuli. To je sve što želimo ove sezone - kaže Jovović.

Za Antalijsku regiju u Turskoj, za isti period cene su od 1.920 evra. Na Kipru letovanje ove sezone u hotelu sa doručkom i avio prevozom, četvoročlanu porodicu koštaće od 1.862 evra, dok Grčka, na poluostrvu Halkidiki, ove godine turistima nudi zakup apartmana od 600 do 1.700 evra.

Za svačiji džep

U agenciji "Kon Tiki" potvrđuju da veliki broj naših turista uveliko uplaćuje aranžmane. Prema rečima Andreja Todorovića, iz ove agencije, mogu se naći aranžmani za svačiji džep.

foto: Shutterstock

- Najveći broj turista uplaćuje Tursku, znajući da u ovom period brojni hoteli imaju popuste. Cene za ovu destinaciju su poprilično raznolike, od povoljnih "ol inkluziv" hotela, pa do onih svetski poznatih lanaca, koji svojim gostima pružaju savršenu uslugu. Samim tim, i cene se razlikuju, počev od 600 do 700 evra po osobi, pa sve do preko 2.500 evra po osobi. U ove cene uračunati su i avio-prevoz i transfer do hotela - ističe Todorovic i dodaje:

- Pojedini hoteli imaju i sjajne popuste za najmlađe, pa deci do 12 godina ne naplaćuju smeštaj. Hoteli koji su označeni kao porodični nude i razne animacije, dečji meni u restoranu, mini-sportove... To su samo neke od aktivnosti koje hoteli priređuju svojim najmlađim gostima. Takvu uslugu nude i Egipćani.

foto: Shutterstock CENE ZA ČETVOROČLANU PORODICU (10 dana) Egipat hotel 4*/ol inkluziv 2.918 Turska hotel 4*/ol inkluziv 2.358 Kipar hotel 4*/doručak 3.362 Grčka apartmani/doručak najam apartmana 1.700** * cene su izražene u evrima, za jul ** bez organizovanog prevoza

Prema njegovim rečima, svakako će i ovog leta Grčka biti nezaobilazna destinacija našim turistima.

- Cene se razlikuju od regija i od sezone u kojoj porodica želi da putuje. Kopneni deo Grčke, poput Halkidikija i Olimpske regije, za nijansu ima povoljnije cene od grčkih ostrva, pa se tu apartman može naći i za 60 evra po danu. Dok recimo, na ostrvu Skijatos, u julu, apartman za četiri osobe košta 700 evra sa doručkom, ali bez organizovanog prevoza.

Prve rezervacije

Aleksandar Zarić iz agencije "Ponte" kaže za Informer da su rane rezervacije već uveliko počele i da dosta ljudi već sada rezerviše svoje aranžmane za leto.

- Trenutno deluje da virus popušta, pojedine zemlje ukidaju mere i nadamo se svi da je pred nama jedna uspešna letnja sezona! To nam najbolje pokazuje interesovanje putnika za letnju sezonu i rezervacije u ranoj sezoni kako bi ostvarili i popuste koje nudimo. Uglavnom, kao i do sada, Srbima su i dalje top-tri destinacije Grcka, Turska, Egipat. Naravno, Crna Gora je takode popularna, ali uglavnom na ovu destinaciju malo putnika ide preko agencija - kaže Zarić.

