VELIKA POMOĆ, OVO BAŠ ZNAČI! Roditelji oduševljeni najavom da će vrtići biti besplatni za sve od 1. septembra! (FOTO)

Država razmatra mogućnost da vrtići i jaslice, kako u državnim tako i privatnim predškolskim ustanovama, budu besplatne za sve od 1. septembra!

Ovo je u intervjuu Tanjugu istakao predsednik Aleksandar Vučić, a prenosi RTS.

- Problem je demografija, malo dece, ma šta god radili, koliko god davali novca. Moramo da podignemo našu nacionalnu svest, da se radujemo deci. Sve što radimo, ako nemamo dece, potpuno je džabe, nećemo imati kome da ostavimo zemlju. Razmišljamo da uvedemo da vrtići budu potpuno besplatni - rekao je predsednik i potom precizirao:

foto: Printscreen

- I državni i privatni vrtići. Da mi plaćamo to i tako pomognemo roditeljima. Ovo bi nam bilo oko 70 miliona evra čistog gubitka, ali bismo dobili socijalnu inkluzivnost dece koja bi posle toga išla u školu.

Predsednik je rekao da se ta mera još razmatra, ali da s tim "možemo da krenemo verovatno od 1. septembra".

- Moramo još da računamo, posebno ako bismo krenuli od 1. septembra. Na ivici smo i gledamo da narednih dana, do kraja nedelje ili za deset dana, donesemo odluku.

Objasnio je da je u pitanju 53 miliona evra na godišnjem nivou, koliko bi država trebalo da izdvoji za to, a i do 70 miliona evra, jer bi verovatno u tom slučaju i siromašniji građani poslali decu u vrtiće. Napomenuo je Vučić da bi se za decu time obezbedila veća odgovornost i bolji socijalni pristup, a roditeljima olakšalo da razmišljaju o drugom, trećem, četvrtom, petom detetu, napomenuo je Vučić. On je dodao da nije problem u 50 miliona evra, ali bi ta obaveza morala da se preuzme za narednih najmanje 10 do 15 godina, i zato moraju da se saberu svi prihodi i vidi da li to može da se izdrži. Da bi država to pratila, privreda mora da raste i istakao da je ove godine rast na nivou od pet odsto, što je veoma značajno.

Gordana Plemić, direktorka udruženja Roditelj, kaže da je ovakav potez veliki podsticaj roditeljstva.

- Ovakva promena bi bila velika i rešila bi jedan konkretan problem svim roditeljima. To je ono što roditeljima zapravo nedostaje. Na prvom mestu je da imaju mesta u vrtićima za svoju decu, a finansijski deo posebno će značiti onima koji decu šalju u privatne vrtiće - rekla je ona i dodala da je ovo svakako i način da se natalitet poveća.

- Svako ko je dobio prvo dete, nekad zbog problema sa upisom u vrtić ili plaćanjem privatnog vrtića jer je jedan roditelj nezaposlen, nije se odlučio na drugo dete. Ovakva mera bila bi veliki podsticaj i podrška za drugo dete. Opet je olakšica što će to biti besplatno - rekla je Plemićeva za Kurir i zaključila da svako dete ima pravo pravo na obrazovanje i da su socijalizacija i boravak u vrtiću veoma bitni za razvoj dece.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je takođe da će, prema planu, za četiri godine prosečna plata u Srbiji biti 1.000 evra i dodao da će tada u Beogradu biti do 1.260 evra, pošto je u glavnom gradu već sada iznosi 780 evra, i istakao da Srbiji nedostaju zanatlije sa srednjom stručnom spremom i niskokvalifikovani, radnici koje sada već počinjemo da uvozimo. - Moramo da pronađemo način da vratimo deo vozača, vodoinstalatera, električara, bravara, zavarivača, jedva da imamo dovoljno mašinovođa. Mislim da ih je svega 11 ili 15 za vozove do 200 kilometara na sat - rekao je predsednik.

Suzana Trajković