NESVAKIDAŠNJI PRIZOR IZ PRIBOJA! Dva prijatelja kamerom zabeležila OGROMNU ŽIVOTINJU! BRATE, ZNAŠ LI TI KOLIKO OVO SKAČE?! (VIDEO)

Neobičan i nesvakidašnji prizor desio se na jednom putu u okolini Priboja, kod mesta Mramorje. Naime, kamere su zabeležile kako jelen ide tik ispred njihovog auta. Ubrzo je snimak objavljen na Fejsbuk stranici "Priboj", a ljudi nisu krili oduševljenje videvši ovu prelepu životinju.

A na Fejsbuk objavi stranice Priboj stoji humorističan opis "Jelen u Mramorju kod Priboja. Šumsko gorsko zvere pošlo u uslužnu auto - perionicu da se istušira pa nije imalo sitno".

- Ogroman jelen je ispred nas - kaže glas sa kamere.

- Ne znam gde će. Ode kući (misleći na šumu) - čuo se glas u pozadini.

- Brate, znaš li ti koliko skače on - rekao je drugi glas iz automobila.

Jelen je očigledno bio izgubljen i preplašen. Sve vreme je išao ispred auta, iz kog su dvojica putnika kamerom zabeležila uplašenog jelena.

Životinja je ubrzo skrenula i verovatno našla put do šume.

Podsetimo, po ponašanju jelen je životinja sumraka, ali je aktivan i za vreme dana. Međutim, stariji jeleni žive usamljeničkim životom, te se pretpostavlja da se i ovaj jelen izgubio.

Inače, stalna migracija, a posebno evropskim jelenima jeste svojstvena karakteristika. Nadajmo se da je ovaj jelen našao svoj put do šume.

Jelen kao jedna od najkrupnijih divljači naših prostora, dostiže i do 300 kilograma težine, a može da naraste čak i do dva metara u dužinu, a u visinu i do metar i po. Uz visoke i snažne noge i jako telo.

