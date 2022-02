HEPATITIS C USKORO ISKORENJEN! Novi lekovi će promeniti tok teških bolesti: Inovativne terapije biće BESPLATNE I DOSTUPNE SVIMA

Nova lista lekova će promeniti tok teških bolesti, a u njih su uključeni i lekovi za komplikacije kovida.

Republički fond za zdravstveno osiguranje usvojio je novu listu lekova na koju je stavljeno 26 inovativnih lekova.

Usvajanjem nove liste lekova znatno je unapređeno omogućavanje najsavremenijih lekova pacijentima. Za nove lekove protiv dijabetesa, raka dojke i drugih malignih bolesti država će dati 53 miliona evra.

Sanja Radojević Škodrić, direktorku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, otkrila je da inovativna terapija menja tok bolesti i da će novi lekovi spasiti mnogo ljudi.

- Ovo su fenomenalne vesti. Inovativna terapija menja tok teških bolesti, bilo malignih ili ne malignih. Primenom savremenih lekova, maligne bolesti postaju hronične bolesti. Na primer karcinom prostate zahvaljujući inovativnoj terapiji se tretira u najmanju ruku kao dijabetes, a teške druge bolesti kao što su dijabetes i hepatitis C se mogu sto postotno izlečiti. Na ovoj listi se nalaze dva najsavremenija leka, takozvana pan-genotipska koja dovodi do stopostotnog izlečenja. Do sada je bilo dostupno dva nova leka koja nisu bila pan-genotipska i bila su dostupna samo za 50% obolelih od hepatitis C, sada će biti dostupno svima. Za par godina se možemo nadati da ćemo skroz iskoreniti hepatitis C - rekla je Sanja Radojević Škodrić u Jutarnjem programu na Kurir televiziji.

Ona je navela koji sve novi lekovi su obezbeđeni i istakla da su najinteresantniji oni za komplikacije kovida.

- Lek za koronu nije na ovoj listi, ali je obezbeđen. Mnoge države ga jure, ali mi ga imamo u dovoljnim količinama. Ono što je takođe stavljeno na ovu listu jesu lekovi za komplikacije kovida. Kovid kod nekih ljudi pogoršava dijabetes, a kod nekih čak i izaziva dijabetes. Lek upravo za dijabetes se nalazi na ovoj listi i sprečava odnosno preventira da se dođe do kardio vaskularnih i bubrežnih komplikacija dijabetesa. Korona izaziva srčanu slabost, a u ovoj grupi lekova se nalazi lek koji preventuje to. Svi lekovi sa liste su potpuno besplatni, nema nikakvog učešća. Sve se uzima uz recepte - rekla je direktorku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

