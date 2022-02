VAŽNO! MINISTARKA NAJAVILA NOVA PRAVILA PUTOVANJA ZA GRAĐANE SRBIJE: Lakše ćemo na MORE, a evo kad stupa na snagu

Grčka je od 7. februara ukinula, za vakcinisane putnike koji ulaze u ovu zemlju, obavezan nekativan PCR test, ali za sada je još uvek neophodan važeći digitalni sertifikat EU o vakcinaciji.

Od prvog februara primenjuju se nova pravila za putovanja unutar unije. A šta to znači za građane Srbije, da li će ulazak u zemlje EU biti različit, objasnila je u Jutarnjem programu Kurir televizije Tatjana Matić, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija.

foto: Kurir televizija

- Biće još promena sigurno do početka letnje sezone. Novo pravilo koje stupa na snagu, do 30. aprila će važiti, a od 30. se očekuje prestanak zelene liste. Ide sa ka jednoj liberalizaciji, kada govorimo o putovanjima građana koji ne potiču iz zemalja koje nisu članica EU. Očekuje se da će se olakšati ulazak u države koje su članice EU vakcinisanima, ali i nevakcinisanima. Nama je zakomplikovan ulaz u te zemlje, jer neke ne priznaju naše vakcine. To je bilo politizovano, i vidimo da to dolazi na naplatu - rekla je Matić.

foto: Kurir televizija

Direktor YUTA Aleksandar Seničić najavio je da će zemlje poput Velike Britanije, Nemačke, Francuske i Poljske potpuno ukinuti sva ograničenja.

- Neće sva letovanja poskupeti 20 odsto, ali ima destinacija koje će biti skuplje nego što su bile. Poslednje dve godine nije bilo puno putovanja. Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Poljska su bile zatvorene, ove godine je najava da će sve te zemlje ukinuti sva ograničenja - rekao je Seničić za Kurir televiziju.

Kurir.rs/M.L.

