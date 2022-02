TOPLO-HLADNO, SUNCE-KIŠA: Ovo je detaljna vremenska prognoza za naredne dane

Meteorolog Đorđe Đurić u novoj prognozi za vikend i naredne dane najavljuje smenu lepog vremena. U četvrtak i petak sunčano, do 15 stepeni, ali za vikend zahlađenje, kaže Đurić.

Kakva se vremenska situacija očekuje do kraja februara i početkom marta i da li se vraća zima?

U Srbiji u četvrtak i u petak pod uticajem anticklona, tj. polja visokog vazdušnog pritiska biće sunčano i toplije, ali se ujutro očekuju slab mraz i magla. Maksimalna temperatura biće od 10 do 15°C, u Beogradu do 14°C. U petak krajem dana povećanje oblačnosti.

U subotu sa severozapada sledi jače naoblačenje sa slabom kišom, dok se na jugoistoku pre podne očekuje sunčano. Maksimalna temperatura biće od 7°C na severozapadu do 13°C na jugoistku Srbije, u Beogradu do 10°C.

- U nastavku vikenda i u nedelju Srbija će biti pod uticajem ciklona sa juga Italije i sa Jonskog mora i nalazićemo se u njegovom severoistočnom delu, tako da nas sa severoistoka očekuje prodor hladnije vazdušne mase. Očekuje se i pojačanje istočnog i severoistočnog vetra, tako da će vetar biti jak, na planinama i na istoku Srbije i sa olujnim udarima. Biće oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, uz vejavicu i uz povećanje snežnog pokrivača. Maksimalna temperatura biće od 3 do 7°C, u Beogradu do 5°C. U toku večeri i noći uslova za susnežicu i sneg biće i u nižim predelima na jugu i na zapadu Srbije. Inače, pomenuti ciklon sa juga Italije premeštaće se preko Jonskog mora i dalje preko Grčke dalje na istok - kaže Đurić.

- Početkom sledeće sedmice na severu Srbije biće promenljivo oblačno i suvo. U ostalim predelima očekuje se oblačno i hladno sa kišom, susnežicom i snegom. U planinskim predelima očekuje se povećanje snežnog pokrivača, a u nižim predelima tek ponegde formiranje i to uglavnom u južnim i centralnim predelima, ali i ukoliko dođe do formiranja, vrlo brzo će se i topiti, jer će temperature biti u ''plusu'' - dodaje Đurić.

U Beogradu se kiša očekuje u ponedeljak i to uglavnom ujutro i pre podne, a na Avali i padinama Avale padaće susnežica i sneg. Maksimalna temperatura biće od 2°C na jugu do 8°C na severu Srbije, u Beogradu od 5 do 7°C.

U nastavku sledeće sedmice ciklon sa Mediterana biće dosta istočnije i potpuno će nestati njegov uticaj na vreme u Srbiji, a sa zapada se očekuje jačanje veoma snažnog anticiklona, tako da će usledititi stabilizaciija vremena i osetniji porast vazdušnog pritiska, koji će biti znatno iznad normale. Od srede će biti suvo, a upravo će snažan anticiklon iznad zapadne Evrope predstavljati blokadu za prodor ciklona i oblačnih i padavinskih sistem sa Atlantika unutar kopna Evrope i do našeg područja, a ujedno se očekuje i predah od orkanskih oluja nad severozapadnom i zapadnom Evropom, uz veoma stabilno i suvo vreme. Od srede se u Srbiji ujutro očekuje slab mraz, a tokom dana nešto toplije vreme, uz temperature od 6 do 12°C, u Beogradu oko 10°C.

- S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 6 do 10°C, vidimo da će one do petka biti iznad prosećnih vrednosti, za vikend oko prosečnih vrednosti. Poslednjeg dana februara i prvog dana marta očekuju su temperature koji stepen ispod proeka, a potom se tokom prvih dana marta vrednosti vraćaju na prosečne vrednosti. Iako se za vikend i početkom sledeće sedmice očekuje zahlađenje, pravih zimskih uslova biće samo u planinskim predelima, dok da smo još uvek kalendarski i dalje u zimi, može da nas kratkotrajno podsete susnežica i sneg u nedelju uveče i početkom sledeće sedmice u južnim i centralnim predelima Srbije - zaključuje Đurić.

