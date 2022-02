NA OVAJ NAČIN ĆE SE VRŠITI OBDUKCIJA PREMINULIH OD KORONE Primarijus dr Radosavljević do detalja objasnio šta je ključno u istrazi

Institut za Sudsku medicinu u Beogradu dobio je specijalizovanu obdukcionu salu, sa odgovarajućom opremom, koja će po prvi put omogućiti da se u našoj zemlji u adekvatnim uslovima rade obdukcije preminulih od kovida 19.

Ovo je, ujedno, i jedina obdukciona sala u regionu ovakvog tipa.

Obdukcija tela preminulih od različitih zaraznih i nezaraznih bolesti, a posebno od novih bolesti čiji patološki supstrat nije dovoljno proučen, od ogromnog je medicinskog, javnozdravstvenog, naučnog i pravnog značaja - poručuju stručnjaci.

Patolog primarijus doktor Radoslav Radosavljević objasnio je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji šta je to obdukcija i koje metode će se koristiti.

foto: Kurir televizija

- Nalazi patologa su krucijalni za dalju dijagnostiku i lečenje. Patologija je nauka o bolesti, izučava uzrok, razvoj, promene i posledice bolesti. Patologija ima nekoliko svojih metoda, jedna od metoda jeste i obdukcija. Obdukcija je jedna oblast patologije koja nam omogućava da mrtvi uče žive. Dakle, omogućava nam da unutašnjim pregledom utvrdimo koji je uzrok smrti, promene u organima i da potvrdimo da li je lečenje imalo pozitivnog efekta. Odnosno, da li je terapija bila efikasna. Obdukcija pokazuje i da li je došlo do širenja bolesti. Značaj obdukcije je što možemo koristiti parametre statističke analize da bismo mogli da svojim kolegama iz Batuta omogućiti da pomognu u analizi i planiranju razvoja sistema zdravstvene zaštite - objasnio je dr Radoslav Radosavljević.

foto: Kurir televizija

Dr Radosavljević je potom i objasnio na koji način će se obdukcija vršiti na pacijentima preminulim od posledica koronavirusa.

- Obdukcija se radi u salama, to su prostorije koje imaju svoj raspored. Ta oprema kod nas je bila zastarela, mi nismo bili u prilici da vršimo ovakve analize. Ovo je jako dobro jer je to jedna od najsavremenijih sala koje postoje u svetu, ovo nam omogućava da dođemo do saznanja koja su krucijalna za lečenje pacijenata od korone. Uzimanjem tkiva iz različitih organa, jer korona napada sve organe možemo napredovati u lečenju. Korona je multisistemsko oboljenje i napada sve ćelije u organizmu, pa čak i mozak. Trombovi koji nastaju kod preminulih su najznačajniji pri toj obdukciji jer mogu da dovedu do tromboembonije. Sa obdukcijom ćemo moći na bezbedan način da na svetskom nivou utvrdimo da li je neko umro sa kovidom ili zbog kovida - objasnio je Radosavljević.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

07:10 Doktor Igor Jeremić izneo alarmantne podatke: Rak materice se danas razvija 10 puta brže nego nekad