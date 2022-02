TRIČKO JE ŽIVA LEGENDA! Pet puta OBIŠAO PLANETU, igra fudbal u sedmoj deceniji, a tek sa kojim se FILMSKIM ZVEZDAMA druži! (FOTO)

Kruševljanin Ljubiša Tričković Tričko (69), vozeći kamion, prošao je sedam miliona kilometara kroz Bliski istok, Evropu i Rusiju, dao krv 115 puta, za reprezentaciju Jugoslavije odigrao 17 utakmica, a i dalje igra fudbal.

U ispovesti za Kurir naveo je one najzanimljivije dogodovštine iz svog bogatog i živopisnog života.

- U "Jugoprevozu" iz Kruševca vozio sam od Iraka do Portugala i od Engleske do Rusije. U svetu sam svašta video i doživeo. I bedu najsiromašnijih i sjaj bogataša. Radio sam u Iraku tri meseca 1985, u vreme rata sa Iranom. Prelazio sam i više od 700 km dnevno vozeći kamen i pesak za vojne baze Sadama Huseina. Pošto je voda praktično beskorisna na plus 40 stepeni, jer se pregreje i ne sme mnogo da se pije, bio sam prinuđen da konzumiram rakiju. Od zemalja i naroda najviše mi se sviđala Italija, jer njeni žitelji znaju lepo da žive i da svaki dan uživaju u životu - kaže Tričković.

Šoferska je sreća pregolema

On je kao profesionalni vozač vozio autobuse, kamione, šlepere i putničke automobile i doživeo veliki broj zgoda i nezgoda.

- Za volanom sam proveo prelepih 35 godina. Nauživao sam se u lepotama brojnih gradova i kulturno-istorijskih spomenika širom Evrope, Bliskog istoka, Rusije... Preživeo sam tri života uživajući u čarima Pariza sa vrha Ajfelove kule, a u Moskvi sam se našao u vreme kada je jedan Nemac sleteo avionom na Crveni trg. Bio sam i u Iranu, a inače na svim mojim svetskim putovanjima veoma sam dobro prolazio. Tako sam i daleko od zavičaja i otadžbine pronašao strica koji je bio oficir vojske Kraljevine Jugoslavije i emigrirao u Englesku 1941 - kaže Tričković i dodaje da je na putu bilo i nezgoda, pa čak velike tragedije:

Dao krv 115 puta foto: Privatna arhiva

- Godine 1991. u jednoj šoferskoj turi za Englesku poveo sam i oca Srbislava da vidi svog brata u emigraciji. U povratku za domovinu imali smo pauzu i tada je nastradao moj otac, koji je, iz za mene nerazumljivih razloga, izašao na auto-stradu, gde je u saobraćajnoj nesreći na mestu ostao mrtav. Od zanimljivosti s putovanja Tričković ističe da je u svetu video veliki broj lepih žena - Ruskinja, Poljakinja, Čehinja i Slovakinja, ali naglašava da su Srpkinje "bez premca najlepše u Evropi", te je jednu od naših slavnih lepotica imao i prilike da vozi:

Susret s glumicom

- Jednom prilikom u vožnji autobusom iz Kruševca za Beograd sreo sam se s Radmilom Živković. Bila je velika gužva, Radi se mnogo žurilo, pa sam je primio van stanice. Nisam joj ni kartu naplatio, iako je nisam poznavao. U razgovoru sam saznao ko je ona - naša vrhunska glumica i da smo rođeni istog dana, 14. januara 1953. To poznanstvo preraslo je u druženje i veliko prijateljstvo. Ćerka mi je nešto kasnije bila na lečenju u Beogradu, a moja supruga i ja smo nekoliko meseci proveli besplatno u Radinom stanu. Vodila me je na pozorišne predstave, pa sam tako upoznao Ljubu Tadića, Batu Živojinovića, Dragana Nikolića... Rada je velika drugarčina i pravi laf, rečju žena-zmaj.

Pored vožnje, Tričkova velika ljubav je i fudbal. Zaigrao ga je sa 12 godina, na poziciji levog krila je igrao čak do svoje 45. godine, a zatim nastavio u veteranima SRJ, SCG i Srbije. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 17 utakmica i dao pet golova.

foto: Privatna arhiva

- Fudbal sam aktivno igrao od 1965 do 1989. Imao sam veliku čast da igram s fudbalskim velikanima Crvene zvezde i Partizana - kaže Tričković.

Patriota Odbio da igra za strance Tričković je imao izuzetne ponude da ode na dve najudaljenije fudbalske destinacije: - Dobio sam poziv od Srboljuba Stamenkovića, nekadašnjeg igrača Crvene zvezde, da igram mali fudbal u SAD, ali patrijarhalno vaspitanje, porodica i zavičaj mi nisu dali. Imao sam poziv i od Jovana Đorđevića, bivšeg napretkovca, da idem u Australiju da igram mali fudbal, ali sam opet odbio sa istim obrazloženjem. Iako sam okoreli partizanovac, za mene je najbolji fudbaler svih vremena Dragan Džajić, a u Napretku Mića Jovanović Božija Volja, čiji je idol bio Johan Krojf.

U Kruševcu takođe važi za velikog boema. Voli društvo i kafane, ali i društveni angažman. Na jednoj novogodišnjoj proslavi zaplesao je sa čuvenom glumicom i pevačicom Snežanom Savić, koja je pesmom oduševila Kruševljane. Uspešno оbavlja i funkciju potpredsednika Udruženja penzionera “Car Lazar”, na opšte zadovoljstvo svih njegovih članova.

U zagrljaju Snežane Savić foto: Privatna arhiva

Oženjen je Vesnom, sa kojom ima sina Igora i ćerku Suzanu, kao i unučad Stefana (25), Milicu (22), Antoninu (20) i praunuku Irinu (1).

Iskustvo iz JNA Bodigard Ričarda Bartona i Elizabet Tejlor Tričko je dobrovoljno dao krv 115 puta, više od 3,6 litara krvi, kao tri gajbe piva. Ovu humanu naviku započeo je još 1972, za vreme služenja vojnog roka u JNA u Sarajevu, gde je bio u vojnoj saobraćajnoj policiji: - Za vreme služenja vojnog roka u Sarajevu bio sam u obezbeđenju Ričarda Bartona i Elizabet Tejlor za vreme snimanja filma "Sutjeska" (1972), što je za mene bio jedinstven događaj i neverovatno iskustvo. Barton je mnogo voleo viski "balantajns", imao je pun kombi ovog pića, jer je samo to pio. Tričković je nosilac brojnih diploma, plaketa i zahvalnica za svoj humanitarni rad, a među njima Zlatne značke Crvenog krsta Srbije.

foto: Privatna arhiva

Živomir Milenković