BAKI KOJA JE PROSILA NA ULICI SAM DALA 50 DINARA, A ONA MI REKLA OVO: Čitateljka Kurira doživela ogromnu NEPRIJATNOST!

I to može da vam se desi

Na Bulevaru kralja Aleksandra kod Liona često srećem baku koja prosi i moli prolaznike za neki sitan novac kako bi kupila hleb za ukućane i lekove, priča za Kurir naša čitateljka K. A. (25) iz Beograda.

- U subotu sam bila do prodavnice da kupim hleb i još neke sitnice i obično tu ispred prodavnice srećem baku koja moli ljude za koji dinar za hranu i lekove. Kako je padala kiša nosila sam kišobran i kese te joj nisam videla lice, već sam samo čula glas "Dete, molim te za neki dinar za lekove Bog ti dao zdravlja". Znam da sam u torbi imala sitan novac, guram ruku i uzimam 50 dinara - kaže naša čitateljka i dodaje:

- Kako sam u jednoj ruci nosila dve kese i kišobran dajem joj novac jednom rukom i samo čujem "Malo je to, sine, treba mi za lekove i hleb". U trenutku me šokirala i zbunila njena rečenica. Znam da su to male pare, ali toliko sam izvukla iz torbice. Bila sam i besna, ali i tužna. Kako sam u ruci nosila i hleb, uzela sam onu kesu sa hlebom i dala joj.

Ona navodi i da je možda baka u tom trenutku očekivala da će joj dati još novca.

- Bilo mi je žao što se smrzava na kiši, pa sam joj pružila i hleb za koji je i tražila novac. Zahvalila mi se i ja sam nastavila dalje i razmišljala o onoj njenoj rečenici "Malo je to, sine, treba mi za lekove i hleb". Neprijatno mi je bilo što sam joj dala samo 50 dinara, ali s druge strane mnogi ljudi prolaze i ne daju ništa.

