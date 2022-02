NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Danas više novozaraženih, mali pad broja preminulih

U prethodnih 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 14.667 građana od kojih je 2.703 novozaražena.

Preminula su 42 pacijenta, na respiratorima u bolnicama širom Srbije je 104 obolelih.

foto: Printscreen/covid19.rs

Podsetimo, dan ranije na korona virus testirano je 9.404 građana, od kojih je 2.130 bilo novozaraženo. Praminula su 44 pacijenta, a na respiratorima je bilo 110 obolelih.

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon rekao je, gostujući u Dnevniku RTS-a, da je ovo nedelja u kojoj ćemo videti da li će se nastaviti pad oboljevanja, jasno je bilo tokom prethodnih nekoliko nedelja da se taj pad zadržao i posle formiranja školskih kolektiva i da se nastavlja.

"U toku ove nedelje može se pretpostaviti da će taj broj biti između 2.000 i 2.600 ukoliko se pad nastavi, ako dođe do većeg broja prosečno moramo da kažemo da se to usporava i da je posledica početka škola, prekida raspusta i povratka sa godišnjeg odmora. Ali to ćemo sačekati", kaže Kon.

Te dve nedelje su bitne, kako smo govorili ranije, tako će biti i sada, ne vidi se šta bi moglo da poremeti taj pad, napominje Kon.

Prema njegovim rečima, ono što se može pretpostaviti ako se pad nastavi da će on u drugoj polovini marta doći na trocifrene brojeve, a optimistički je ono što se može naslutiti ako ne dođe do iznenađenja i pojave novih varijanti.

(Kurir.rs)

