PACIJENTU U NIŠU ODSEKLI DEO PENISA ZBOG KORONE Muškarci imali višečasovne erekcije! Doktori: Evo šta kovid uradi polnom organu

Dugotrajna, produžena, nenormalna erekcija iliti medicinski prijapizam, moguća je i izuzetno retka posledica kovida zbog koje čak može biti amputiran deo penisa, što je nedavno bio slučaj u Nišu.

- Imali smo nekoliko pacijenata s prijapizmom za ove dve godine pandemije, dakle jako, jako je to retko, ali ipak postoji. Još na samom početku bio je jedan muškarac u starom kliničkom centru, gde smo najpre zbrinjavali kovid pacijente, a pre nekoliko nedelja imali smo čoveka od bezmalo 60 godina koji je imao erekciju skoro 24 sata. Kako mu je zbog toga erodirao glanc, morao je da bude amputiran taj deo penisa da bi bio spasen polni organ - kaže za Kurir anesteziolog dr Goran Milošević, koordinator kovid intenzivne nege UKC Niš.

Ne može, navodi dr Milošević, sa sigurnošću da tvrdi da je korona izazvala prijapizam kod tih pacijenata, ali je sigurno da su svi oni bili kovid pozitivni.

- Kovid, kao što je mnogo puta viđeno, može da izazove tromboze (krvne ugruške) u raznoraznim organima i tkivima. U ovim slučajevima došlo je do tromboze krvnih sudova koji ishranjuju polni organ. A zbog onemogućene cirkulacije kroz muški polni organ dolazi do te dugotrajne erektilnosti, koja može da traje više sati i dana, što zapravo dovodi do erozije samog tkiva penisa. Deo koji je erodiran mora da se hirurški ukloni da bi pacijentu bio spasen polni organ, a ako se to ne učini, može doći do gangrene i komplikacija opšteg stanja - objašnjava dr Milošević i naglašava da nije urolog, te ne zna kolika je učestalost prijapizma uopšte u muškoj populaciji, kao i da li ga je pandemija kovida uvećala.

A urolog prof. dr Aleksandar Milošević navodi da je prijapizam u regularnim okolnostima prisutan u manje od jedan odsto muške populacije, ali da još nema obimnih istraživanja i statistike povezane s kovidom.

- Prijapizam je po definiciji trajno ukrućenje penisa duže od šest sati, a u kovidu je prouzrokovan venskim trombozama, kada dolazi do zapušenja, najčešće u maloj karlici, gde su veliki krvni sudovi, ili do zgrušavanja krvi i zapušenja manjih krvnih sudova u penisu. Usled toga nastaje produžena erekcija, pa se najčešće mora uraditi parcijalna amputacija penisa. To kod kovid pacijenta ne može prouzrokovati smrt, ali je verovatno pokazatelj da tromboza ima i na drugim mestima, moguće u plućima i srcu, a one mogu biti smrtonosne - kaže za Kurir prof. Milošević i dodaje:

- Imao sam nekoliko kovid slučajeva sa nečim što je išlo ka prijapizmu, bile su to bolne erekcije, poluerekcije, za šta je bilo krivo zgrušavanje krvi. To sam rešavao antikoagulantnom terapijom, pa nije bila neophodna amputacija.

KOVID SMANJUJE PENIS Da kovid smanjuje dužinu penisa, već je govorio prof. Milošević: - Kovid utiče na polne ćelije, hormone i organe, ali i na smanjen libido, koji dovodi do nepotpune erekcije, pa je samim tim i polni organ muškaraca manji. Penis se smanjuje kod ljudi koji, nažalost, najčešće preminu od kovida, jer bolest izazove duboku trombozu perifernih krvnih sudova.

Američki žurnal urgentne medicine objavio je minule godine studiju u kojoj pominju slučajeve dvojice kovid pacijenata starijih od 60 godina koji su imali višečasovnu erekciju. Muškarcu iz SAD višak krvi iz penisa uklonili su špricem, dok su pacijentu u Francuskoj, koji je imao ugrušak u sitnim krvnim sudovima penisa, problem uspeli da saniraju antikoagulantima.

ČINJENICE/O PRIJAPIZMU - naziv po Prijapu, sinu Dionisa i Afrodite, koji je u mitologiji poznat kao bog plodnosti - manje od 1% incidenca u muškoj populaciji (podaci prof. A. Miloševića) - javlja kod oko 3% pacijenata koji koriste lekove za lečenje impotencije (podaci s Vikipedije) - javlja kod više od 70% obolelih od anemije srpastih ćelija (podaci s Vikipedije) - može se javiti u bilo kom životnom dobu, ali je najčešći kod muškaraca tokom druge i treće decenije života - tokom pandemije SARS-CoV-2 zabeležena nekolicina slučajeva - u kovidu tromboze uzrok prijapizma, ali još nema ozbiljnijih istraživanja i statistike

