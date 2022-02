PROMOCIJA REZERVNIH OFICIRA GENERACIJE „SEPTEMBAR 2021" Stefanović: Vaša ljubav prema otadžbini odjekuje

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović prisustvovao je danas svečanosti na Vojnoj akademiji na kojoj je ukazom predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića u čin rezervnog potporučnika promovisano 77 slušalaca Kursa za rezervne oficire generacije „Septembar 2021".

Obraćajući se najmlađim rezervnim oficirima, ministar Stefanović je istakao da ga izuzetno raduje kada mladi i ostvareni ljudi odluče da postanu deo naše Vojske i najčasnije profesije u Srbiji.

foto: Ministarstvo odbrane

- Iskreno vam čestitam ove činove potporučnika, vaša ljubav prema otadžbini odjekuje ovim prostorom Univerziteta odbrane i Vojne akademije, gde su mnoge generacije do sada imale tu priliku i čast da postanu deo stroja naše Vojske i da čuju sve ono što su radili naši preci da bi Srbija danas bila slobodna, podignutog čela - rekao je ministar Stefanović, a saopštilo Ministarstvo odbrane.

On je rekao da posećuje svaku klasu mladića i devojaka koji su u Vojnoj akademiji i onih koji upisuju kurseve za podoficire i onih koji su rezervni oficiri.

- Ne stignem da razgovaram sa svakim čovekom, ali se trudim da čujem šta su motivi ovih ljudi da postanu deo Vojske i šta je to što mi možemo da uradimo da unapredimo njihov status i šta je ono što zajednički možemo da uradimo za našu zemlju, a što je najvažnije. I drago mi je da čujem od vaših starešina da su zadovoljni vašim zalaganjem i trudom i da je vaša klasa pokazala izuzetne rezultate, jer tih šest meseci koje ste proveli na ovom kursu nisu bili laki. To su bili meseci iskušenja i izazova, ali i dobre škole posebno za vas koji ćete nastaviti svoje karijere u Vojsci Srbije i kao starešine predvoditi vojnike. Od vas će se tražiti da budete vođe, da budete prvi među jednakima i da pokažete, i svu srčanost i pamet i hrabrost, jer to je ono što treba da odlikuje jednog starešinu Vojske Srbije. Ja vas molim i tražim od vas da takvi budete - rekao je Stefanović.

foto: Ministarstvo odbrane

Dodao je i da zna da su roditelji, porodice i prijatelji novopromovisanih rezervnih potporučnika na današnjoj svečanosti punog srca i da su izuzetno ponosni.

- Tražim od vas da nikad ne zaboravite reči koje ste izgovorili, reči kojima garantujete da ćete biti uvek podrška svojoj Srbiji, da ćete biti podrška njenom narodu i da ćete uvek i u svakom trenutku biti uz svoju otadžbinu. Još jednom vam čestitam ovaj izuzetan uspeh, ponosni smo svi na vas zato što ste deo stroja najslavnijih ove zemlje i želim vam puno sreće u vašem nastavku i profesionalnog i ličnog života. Živela Srbija! - rekao je ministar.

Najuspešniji rezervni potporučnici u ovom ciklusu usavršavanja su Uroš Begović iz 114. klase službe VOJ sa srednjom ocenom, 9,73; Dušan Marković iz 110. klase Intendantske službe sa prosečnom ocenom 9,73 i Lazar Lazarević koji je stručno osposobljavanje za rezervnog oficira Tehničke službe završio sa prosekom 9,62.

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane najboljim rezervnim oficirima klase „Septembar 2021" uručio je satove sa posvetom i čestitao na izvanrednom uspehu.

foto: Ministarstvo odbrane

Prvi u rangu, rezervni potporučnik Uroš Begović zahvalio je ministru Stefanoviću, visokim vojnim starešinama, rodbini i prijateljima koji su prisustvom uveličali ovaj važan dan.

- Premda je vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire namenjeno odveć zrelim akademskim građanima, moram priznati da danas krunišemo 6 meseci najintenzivnijeg vaspitno-obrazovnog iskustva naših života. Dojučerašnjih 77 stranaca, a danas iskrenih prijatelja, vođenih ljubavlju prema otadžbini, odvažilo se da krene putem slavnih predaka i usavrši najsvetlije ljudske vrednosti - časnost i čovečnost - rekao je Begović.

On je izrazio zahvalnost pretpostavljenima na čvrstom vođstvu i nesebičnom zalaganju tokom izazova sa kojima su se on i njegove kolege i koleginice suočavali. - Ne postoji bolji orijentir tokom fizički teških i psihički zamornih poduhvata koji vojni rok pred pojedinca stavlja od starešina koje otelotvoruju vrednosti kojima se svi divimo - rekao je najbolji u klasi.

Vojno stručno osposobljavanje u generaciji ,,Septembar 2021" sa uspehom je završilo 77 slušalaca sa ukupnom prosečnom ocenom 8,43. Vojska Srbije od danas na raspolaganju ima 21 rezervnog potporučnika roda Pešadije, 37 potporučnika Intendantske i devet Tehničke službe, troje oficira Službe vazdušnog osmatranja i javljanja te sedmoro potporučnika Sanitetske službe.

