OČEKUJEMO RUSE I UKRAJINCE NA 59. BEOGRADSKOM POBEDNIKU! Borovčanin otkrio: Cilj je da Srbija bude SVETSKA SILA U BOKSU

Nadanja su predsednika Bokserskog saveza Srbije da će moći da vidi, na 59. Beogradskom pobedniku, reprezentacije Ukrajine i Rusije.

Nenad Borovčanin, predsednik Bokserskog saveza Srbije, naveo je da mir nema cenu i da ni jedan rat ne može da traje večno.

- Mir nema cenu. Ni jedan rat ne može da traje večno šta god da je između njih. Naročito između dva bratska naroda, mislim da se te granice trebaju prevazići. Ja sam u kontaktu sa mnogima iz sveta boksa, neki su napustili Ukrajinu jer ne žele da ratuju protiv bratskog naroda. Neki su tamo ostali i nadaju da će brzo doći do mira. Takođe u Rusiji niko nije rekao srećni smo što se vodi ovakav rat - rekao je Borovčanin.

Dodao je da sport ne bi trebao da trpi bilo kakvo mešanje politike.

- Mislim da sport ne bi smeo da trpi bilo kakvo mešanje politike. To jasno piše u međunarodnom pravu i olimpijskoj povelji, žao mi je što se to reflektuje na sport, međutim to je i ne moguće u vremenu u kojem živimo naročito kada su velike sile u pitanju. S druge strane 59. beogradski pobednik nadam se da će okupiti mnogo zemalja, ali isto tako se nadam da će i reprezentacija Rusije i reprezentacija Ukrajine doći u Beograd i boraviti jedan period na pripremama - istakao je Borovčanin.

Naveo je da ostale države doživljavaju Srbiju sa velikim poštovanjem.

- Sa velikim resprektom. Oni koji nas ne vole ne mogu da nas ne poštuju i ne skrivaju to poštovanje prema tome šta Srbija radi kao lider u ovom regionu. Pa samim tim i ta regionalna liga koju smo započeli sa predsednikom Vučićem, a to nije slučajno jer je on bio devedesetih godina predsednik bokserskog kluba Pink, mnogi ga znaju još iz tog vremena kad je ulazio u ring sa profesionalcima i pokazivao svoju ludu hrabrost. Tako da meni nije danas ni čudno kada vidim koliko nekih hrabrih odluka on ima. Boks se u ovom regionu razvija i mogu da kažem da i Srbija značajno vodi taj proces i pomaže svima kada je sport u pitanju - naveo je Borovčanin.

Borovčanin je istakao da se nada da će uskoro moći da vidi reprezentacije Ukrajine i Rusije zajedno na predstojećem turniru u Srbiji.

- Od svetskog prvenstva do pobednika, sliku Svetskog prvenstva gledalo se u 96 zemalja u direktnom televizijskom prenosu. Najveći broj učesnika kada je u pitanju Svetsko prventstvo u boksu. Upravo ta slika samo u novobeogradskoj Hali sportova Ranko Žeravica, u nekadašnjem hramu boksa a nadam se da će opet dobiti to ime, biće turnir ne samo boksa nego i prijateljstva gde se nadam da će se naći ove dve reprezentacije Rusije i Ukrajine - rekao je Borovčanin.

Naveo je da mu je želja da Srbija bude svetska sila u boksu.

- To je ljubav prema onom što radite. Mi iz boksa želimo da damo svoj doprinos u razvoju ove države. Koliko je jaka Srbija toliko je jak i sport. Mi smo pre 4-5 godina kada smo preuzeli bokserski sport i kada sam se sa predsednikom Vučićem dogovorio da ga preuzmem. Zatekli smo dug od skoro 400.000 evra blokiranih računa od prethodnih rukovodstava. Zatim ne postojanje sistema takmičenja, službenih lica, bilo čega da smo se dohvatili to nije postojalo. Jako smo se trudili da podignemo i popularišemo bokserski sport. Na međunarodnoj sceni smo dobili dobru poziciju, dobili smo organizaciju svetskog prvenstva, značajne donacije iz zemmalja iz inostranstva za organizaciju tog svetskog prventstva. Naši bokseri su aktivni u svim uzrasnim kategorijama, na pripremama su konstantno, imamo veliki odziv dece. Beleže puno pobeda na mečevima. Nina Radovanović je prva Srpkinja na olimpijskim igrama koja je nastupila u Tokiu, Vladimir Milančikov posle 26 godina osvojio je svetsku medalju za Srbiju. Želimo da Srbija bude svetska sila u boksu - rekao je Borovčanin.

