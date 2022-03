ŠTA ČEKA UČENIKE U ŠKOLAMA? Pandemija svima pomrsila konce, osim pomeranja raspusta moguće još neke IZMENE?!

Ministarstvo prosvete donelo je odluku o izmeni kalendara obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole na osnovu čega će neradni dani za učenike biti i 17. i 18. februar. To znači da će nenadani februarski raspust trajati od subote, 12. februara, do ponedeljka 21. februara, kada se đaci vraćaju u školske klupe.

Zbog trodnevnog produžetka jesenjeg raspusta u prvom polugodištu, kao i zbog navedene odluke, škole su u obavezi da do kraja školske godine nadoknade dva radna dana, dok će školska godina biti produžena za tri dana i umesto do 21. juna trajaće do petka, 24. juna.

Izuzev ovog neznatnog pomeranja kalendara, posle skoro dve godine brojnih iskušenja i izazova zbog pandemije korona virusa, onlajn nastave i učenja na daljinu, nastava se odvija normalno, a velika olakšica za đake svakako su i brojna ulaganja koja je država imala u obrazovanje.

U proteklih nekoliko godina država je uložila 22,7 milijardi dinara, odnosno 200 miliona evra u obnovu škola u Srbiji i njihovu modernizaciju. Obnovljeno je 180 škola, a osnovna škola u Novom Pazaru postala je možda najuzorniji model kako bi sve obrazovne insistucije trebalo da izgledaju, a svi su izgledi da će se to ubrzo ostvariti.

Pet puta više digitalnih učionica i obogaćivanje nastave robotima i dronovima, samo su neke od novina koje smo dobili u ovoj školskoj godini, a od naredne se očekuju još radikalnije promene u pravcu fokusiranja na digitalnu pismenost, intrepretaciju i primenu znanja.

Dobar primer tih promena upravo je grad Novi Pazar koji sada ima jednu od najsavremenijih škola u Srbiji i mnogi kažu da je OŠ “ Bratstvo” jedna od najlepših u čitavoj Evropi.

Rekonstruisana je fiskulturna sala, izgrađene nove učionice, amfiteatar, a ovo je škola koja je dobila i zatvoreni bazen, prvi u Novom Pazaru. Tu je i robot koji je "angažovan" na čišćenju bazena kada đaci nisu u ovom prostoru.

Za rekonstrukciju je utrošeno pet miliona evra, svaka učionica ima računar i televizor, čak i interaktivne table, pa učenici i nastavnici kažu da nikad nisu imali bolje uslove za rad i da "Bratstvo" sada izgleda potpuno drugačije.

Škola je osnovana 1970. godine i jedna je od najvećih osnovnih škola u Srbiji gde nastavu pohađa oko 1.660 učenika, a pažljivo selektovanim stručnim kadrom postala je prepoznatljiva kao lider u osnovnom obrazovanju u region.

Škola poseduje i multifunkcionalni info displej koji daje različite informacije, od toga gde se nalazite, kako da pronađete prostorije u školi, do rasporeda zvonjenja, servisnih informacija, a učenici mogu da naprave i selfi fotografije i još puno zanimljivih sadržaja. Dobrodošli u budućnost!