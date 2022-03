DR TIODOROVIĆ ZA KURIR: Odmah da UKINEMO KOVID PROPUSNICE, ionako ih niko ne poštuje! Evo šta još ukidamo i KAD KRIZNI ŠTAB ZASEDA

- Za to sam da odmah ukinemo kovid propusnice jer se ionako ne poštuju, ako ćemo pošteno. I upravo zbog tog nepoštovanja se i postavlja pitanje treba li i dalje da postoje te propusnice, koje inače važe od 20 sati u ugostiteljskim objektima. A vrlo brzo ćemo da ukinemo karantin za one koji su bili u kontaktu sa zaraženim, a nemaju zeleni sertifikat odnosno nisu ni vakcinisani, ni preležali koronu nedavno - kaže za Kurir epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović iz kriznog štaba.

Na naše pitanje da kada će krizni štab da zaseda i smanjuje restrikcije, odnosno ukida mere, prof. Tiodorović navodi da sednica još nije zakazana.

- Nema šta posebno da se ukida, kad se niko ničega ne pridržava. Pogledajte, koliko je ljudi bilo neki dan na stadionu - kaže prof. Tiodorović i dodaje:

- Karantin za kontakte treba ukinuti i da ostane samo izolacija za one koji se leče u kućnim uslovima. Sada je to sedam dana za razliku od ranijih 14 jer omikron dosta brzo prođe, pogotovu kod mlađih ljudi.

A na to da je Britanija ukinula izolaciju i za zaražene, prof. Tiodorović ističe da se Srbija, nažalost, ne može porediti s tom državom.

foto: Shutterstock

- Britanija jeste ukinula izolaciju za zaražene, ali ona ima 82% vakcinisanih, a mi jedva da smo izbili na 54% punoletne imunizovane populacije. Ali, ne zaboravite da je tamo maska obavezna u javnom prevozu i zatvorenom prostoru. Kod nas samo treba da ostane preporuka i obaveza nošenja maske u zatvorenom prostoru, u javnom saobraćaju pogotovo, mada dobro znam da je nošenje maske u vozilima javnog prevoza palo na 20-30%. I da ostane preporuka distance i dezinfekcija ruku - objašnjava prof. Tiodorović.

Korona brojke su drastično opale, i sada je "svega" dve hiljade i nešto novozaraženih na dan.

- Imamo veliko smanjenje broja zaraženih, posebno kod dece, što pokazuje da je raspust za Sretenje mnogo značio. I kraj, što se tiče direktne opasnosti od kovida, biće relativno brzo, već do kraja marta imaćemo kontrolisanu situaciju. Što ne znači da neće biti virusa i obolelih, ali to će biti daleko manje i sporadično. A to znači da ipak moramo da mislimo na najosetljiviji deo populacije - stare i hronične bolesnike, a ovi potonji ne moraju nužno biti i stari - kaže prof. Tiodorović i dodaje:

- Iako opada broj zaraženih, broj mrtvih je strašan i i dalje mnogo visok. Izuzetno veliki i ceh i dalje plaćaju stari i hronični bolesnici.

foto: Marina Lopičić

O odjavljivanju epidemije, navodi prof. Tiodorović, uskoro nema govora.

- Odjavljivanje pandemije može da uradi samo SZO, a i epidemija je s tim povezana. Dok god u svetu postoje regioni, zemlje i područja gde se virus i dalje širi i izaziva velike probleme SZO neće odjavljivati pandemiju. A mi možemo samo da procenimo situaciju i da kažemo da je pod kontrolom, a ne više nesigurna. I verovatno će proleće i leto proći u nekoj mirnoj situaciji s tim da tamo da na jesen moramo razmišljati o vakcinaciji pre svega ugroženih kategorija - naglašava prof. Tiodorović.

Kurir.rs/J.S.S.