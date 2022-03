MOŽE SVET DA EKSPLODIRA, ALI ŠTA KUPITI VASPITAČICI ZA 8. MART?! Umesto cveća roditelji im sad poklanjaju TELEVIZORE I PUTOVANJA!

Mnogim roditeljima osnovaca i mališana koji idu u obdaništa početak marta svake godine donese istu muku, šta kupiti vaspitačici, odnosno učiteljici ili razrednoj nastavici za Dan žena 8. mart?

Koliko novca izdvojiti, kakav poklon je prikladan, a da nije dosadan i uobičajen, predvidiv, a tek kako uskladiti predloge i želje svih roditelja koji se za zajednički poklon organizuju u vajber grupama.

Nekada je ovo bilo dovoljno za poklon foto: Kurir

Rasprava roditelja na ovu aktuelnu temu buknula je i na društvenim mrežama, a iz koje se može zaključiti i da umesto karanfila pojedine sadašnje vaspitačice za 8. mart dobijaju čak i televizore od roditelja mališana!

Ovu diskusiju raspirio je jedan tvit:

- Može svet da eksplodira, ali će i dalje postojati namenska vajber grupa za roditelje u kojoj se opsežno raspravlja o poklonu za 8. mart za vaspitačice. Fenomen je i to da se u grupi istovremeno svi slažu i niko ne slaže oko toga šta je rešenje gorućeg problema idealnog poklona - glasi post jedne korisnice Tvitera koja je navela i da je njen omiljeni predlog da se vaspitačicama kupi u knjižari oprema za kreativne radionice, "jer one to nekad plate iz svog džepa, pa kao da ih poštedimo".

Ispod ovog tvita počeli su da se nižu komentari drugih roditelja sa očigledno istim problemom.

- Ja sam se angažovala u vrtiću (predškolska grupa) i napravila veliku knjigu sa slikama dece, svako dete je reklo par reči vaspitačicama, to sam zapisala pored njihovih slika, ukrasila i vaspitačice su bile oduševljene. No, neke mame su posle par dana kupile TELEVIZOR - glasio je jedan od, čini se ozbiljnih komentara, na šta je usledila i duhovita opaska drugog tviteraša:

A od roditelja - televizor!

- Malo je skočio kvadrat u Beogradu ali kad popusti tržište možda da razmotrite neki stančić garsonjericu što da ne.

1 / 3 Foto: Printscreen

Neka druga mama se na to nadovezala:

- Mi smo već stigli do poklon vikenda za dvoje u Vrnjačkoj Banji. I ne, ne šalim se! - glasio je njen tvit.

Vikend u Vrnjačkoj banji foto: Shutterstock

- Ja samo lajkujem na onoj anketi što i većina lajkuje, prosledim pare pa nek kupuju šta oće. Ali uglavnom vaučere uzimamo - nadovezala se još jedna mama u diskusiji na tviteru.

Ostali roditelji koji su učestvovali u ovoj raspravi naveli su da vaspitačicama uglavnom kupuju vaučere za parfimerije ili masažu, a roditelji u grupama za osmomartovski poklon vaspitačici izdvajaju od 200, 500, 600 pa do čak 1.000 dinara po detetu!

A kakva je situacija s poklonima u vašoj roditeljskoj vajber gupi? Pišite nam u komentaru!

Kurir.rs