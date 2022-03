MALA MATURA DEBELO KOŠTA: Privatni časovi skočili na 2.500 dinara! RODITELJI UZIMAJU KREDITE I ZADUŽUJU SE ZBOG ČASOVA

Pripreme osmaka za završni ispit na maloj maturi uveliko su počele, a pojedini roditelji deci uzimaju i privatne časove, koji koštaju boga oca, te su često primorani da pozajmljuju novac, pa i da dižu kredite kako bi se đaci što bolje pripremili za završni ispit.

Oko 64.000 osmaka krajem juna će polagati malu maturu. Iako su mnogi već počeli da se pripremaju samostalno, Gordana Plemić iz udruženja Roditelj kaže za Kurir da su nekim đacima potrebni i dodatni časovi, posebno u vreme pandemije, kada su uglavnom išli onlajn, kombinovano, a i časovi su bili skraćeni.

- Privatni časovi nisu jeftini, ljudi za to dižu i kredite jer deca počinju da se spremaju još od januara. Čas bude negde oko 2.000 do 2.500, pa na nedeljnom nivou to nikako nije malo - kaže Plemićeva i dodaje da se roditelji odlučuju za privatne časove jer smatraju da se nastavnik u potpunosti posveti jednom detetu, dok je na časovima u školi njih 30, te je ovako dete u potpunosti koncentrisano na pripremu.

Ona ipak preporučuje roditeljima da iskoriste i druge mogućnosti u svojim školama.

- Prijemni će sigurno biti lakši, ali skoro sve škole organizuju dodatne časove, a imaju i pripremnu nastavu za prijemni ispit. Roditelji ne treba da izbegavaju taj vid mogućnosti jer deca treba više da nauče u školi i da prođu kroz taj proces pripreme. Takođe, i lokalne samouprave organizuju pripremu za decu sa određenih opština, pa pre odlaska na privatne časove treba sagledati i iskoristiti i ove pogodnosti - ističe Plemićeva i dodaje da, ukoliko na kraju roditelji smatraju da dete nije sigurno u sebe, mogu da uzmu i privatne časove.

