OPASNO! SVE VIŠE ALKOHOLISANIH I DROGIRANIH VOZAČA: Vozio pijan, završio u zatvoru, po izlasku se ponovo napio i ubio biciklistu!

Srbi sve češće sedaju u automobil pod dejstvom alkohola i narkotika, ne mareći za posledice. U tome prednjače pre svega mladi ljudi. Prethodnih dana u Beogradu, Požarevcu, Subotici, Boru, Leskovcu, Užicu i Sremskoj Mitrovici, pripadnici saobraćajne policije su uhvatili više od trinaest vozača pod dejstom narkotika i deset vozača pod dejstvom alkohola.

Predstavnik Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović kaže da trebaju da se vrše efektne kampanje kroz sve kanale komunikacije, kroz video spotove, radio spotove, preko elektronskih medija, putem bilborda i flajera, prenosi telegraf.rs.

Damir Okanović foto: Kurir televizija

- Neophodno je raditi kampanje koje su usmerene ka stavovima vozača jer su mnogi lakomisleni. Ne shvataju posledice saobraćajnih nezgoda. Koliko je neko loš kao vozač pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Ljudi smatraju "ma nema veze, čašica jedna, dve, gore dole, mogu ja da vozim" - kaže Okanović za telegraf.rs.

On kaže da je neophodno menjati stavove, pogotovu mlađim vozačima jer su lakomisleni i ne shvataju koliko je to opasno i problematično. Takođe, ističe da su najveći problem povratnici.

- Mi imamo sistemski problem sa povratnicima. Sa ljudima koji su zavisnici od alkohola. Na njih ne utiču čak ni najstrožije sankcije - tvrdi Okanović.

foto: Profimedia

On smatra da je neophodno promeniti kazneni sistem prema povratnicima. Jedna od kaznenih mera bi trebala biti trajno oduzimanje vozila.

- Ono što postoji kao predlog već duže i koji je načelno već bio spreman za usvajanje 2018. godine, a onda u tom trenutku pomeren jeste trajno oduzimanje vozila. To je nešto što se prosto nameće kao neophodna mera za one koji imaju ogromnu količinu alkohola u krvi. Kada neko ima preko dva promila alkohola u krvi - kaže Okanović i dodaje:

- Neko će reći: "privatna svojina je svetinja, to ne sme da se dira. Treba oduzeti vozačku dozvolu, a ne kola", ali problem je u tome što se niko ne ubija vozačkom dozvolom. Vozačka dozvola je jedno parče plastike uz pomoć koga vi ne možete nikoga usmrtiti. Zato je neophodno oduzimati automobil kao sredstvo kojima se nekom ugrožava bezbednost.

foto: Shutterstock

Damir Okanović kaže da među povratnicima postoje ljudi koji nemaju nikakav problem da ponovo sednu u kola i izazovu saobraćajnu nesreću.

- Imali smo slučaj kada je jedan pijani vozač bio odmah priveden kod sudije i upućen na izdržavanje zatvorske kazne. Sudija mu je izrekla kaznu zatvora, oduzimanje vozačke dozvole i kaznene poene. Čovek je po izlasku iz zatvora, otišao u kafanu i napio se, seo u kola i ubio bisiciklistu - kaže Okanović.

Kako kaže i ova mera trajnog oduzimanja kola ne može biti u potpunosti efikasna, jer vozač može da nabavi drugi automobil i sedne u njih.

foto: MUP

Što se tiče vozača koji pod dejstvom narkotika izazivaju saobraćajne nesreće, Damir Okanović kaže da se ne predlaže mera trajnog oduzimanja vozila jer za razliku od vozača pod dejstvom alkohola, kod njih se ne može utvrditi količinu narkotika.

- Mi ne možemo da utvrdimo količinu narkotika, kao što možemo da utvrdimo količinu promila alkohola u krvi. Da li je neko popušio jedan džoint ili pet džointa, ne može da se utvrdi kada se radi droga test. Zaista ne bi bilo primereno da nekome koje popušio jedan džoint, doživi da mu se trajno oduzme vozilo - objašnjava Okanović.

foto: Profimedia

Od ukupnog broja saobraćajnih nesreća u kojima su učestvovali pijani vozači sa smrtnom posledicom, u petnaest procenata je učestvovao pijani vozač.

- To znači da je u pitanju svaka sedma saobraćajna nesreća sa učestvovanjem pijanog vozača. Ukoliko se uzme koliko je ukupno pijanih vozača u saobraćajnom toku, kada bismo zaustavili, recimo, prvo u pet popodne, pa u tri ujutru, došli bismo do podataka da je ukupno oko 0,7 procenata pijanih vozača u saobraćajnom toku. To znači da 0,7 procenata pijanih učestvuje u petnaest procenata saobraćajnih nesreća sa smrtno stradalima. To ukazuje da je za dvadeset puta veća verovatnoća da će u saobraćajnoj nesreći učestvovati pijani vozač, u odnosu na treznog vozača - zaključuje Okanović.

On kaže da podaci o broju saobraćajnih nesreća u kojima su učestvovali vozači pod dejstvom narkotika nisu relevantni, jer je još uvek u toku opremanje droga testovima. Praksa je da tužilac naloži rađenje toksikoloških analiza, jer se u nedostatku droga testova, vrši vađenje krvi, piše telegraf.rs.

(Kurir.rs/ Telegraf.rs)