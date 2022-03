DOKTOR KON OTKRIVA KADA BI MOGLE DA SE UKINU EPIDEMIOLOŠKE MERE: U završnici smo, ali još nije gotovo, ne očekujem novi mutaciju

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da se nalazimo u fazi opadanja aktivnosti koronavirusa, ali da je epidemijska situacija i dalje nesigurna.

Ponovio je da je vakcinacija izlaz iz situacije ali da to, izgleda, više niko ne sluša. Ono što je opet neka opomena, kaže Kon, jeste da se tokom ove nedelje uočava usporavanje pada novozaraženih, što znači da se ne poštuju mere.

- Nove varijante virusa nema, završio se raspust, škole su krenule, imamo niz događaja gde se smanjuje distanca, smanjuje se poštovanje mera, ljudi ih sami ukidaju i dolazi do usporavanja - rekao je Kon.

Iako se građani svaki dan vakcinišu, vakcinisanost je 59 odsto, što je, prema rečima Kona, toliko malo za kolektivni imunitet tako da gotovo i nema značaja. Da smo na 80 odsto vakcinisanih, onda bi mogli da razmišljamo i o ukidanju svih mera, rekao je Kon.

- Normalno je da je to u bliskoj perspektivi, ali do toga mora da dođe, ne mogu da se zanemaruju cifre - rekao je epidemiolog.

Ponovio je da svi lekari govore da je vakcinacija izlaz iz situacije, ali da to izgleda više niko ne sluša.

- Mi ćemo nastaviti da živimo sa korona virusom, bez obzira što on neće imati onakve pojave kao što su bile, ali će i dalje biti masovno prisutan, s tim što se nadamo da se neće promeniti u neku varijantu koja će biti teža - rekao je Kon.

Činjenica je, kaže Kon, da je to završnica, veliki broj ljudi je do sada zaražen, ogroman broj ljudi je vakcinisan, ali imamo malo ljudi koji nemaju nikakav imunitet i to će dalje da se vidi. Očekuje da bi se krajem marta broj novozaraženih mogao spustiti, da bude trocifren, ali to može da se desi, kaže Kon, samo ako poštujemo najosnovnije mere. Upozorio je da onaj ko je preležao omikron soj koronavirusa može da dobije i omikron stelt soj i da nevakcinisani i oni sa pridruženim bolestima mogu da završe tragično.

Moramo da spustimo broj zaraženih na dvocifren

- U završnici smo, ali nije gotovo, voleo bih da se mnogo više sluša procena aktivnosti virusa, mi i dalje govorimo da je nesigurna situacija, mi moramo da se spustimo na dvocifrene brojeve - rekao je Kon.

Istakao je da će se u narednom periodu raspravljati kako će se mere popuštati, jer mi nismo isto kao što su zemlje koje imaju 80 odsto vakcinisanih. Na pitanje kada se očekuje ukidanje karantina za zaražene, Kon je rekao da ima šanse, da je to blizu, ali da on ima svoj stav koji ne bi da iznosi.

- Mi ćemo videti šta će dešavati na jesen i šta će biti na leto. Ne bi trebalo da bude iznenađenja. Može da se pojavi nova varijanta, ali ja je ne očekujem. Po prirodi stvari, čovek očekuje samo najbolje - rekao je Kon.

(Kurir.rs/RTS)