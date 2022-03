TAČAN SPISAK ŠTA SVE MOŽETE BESPLATNO DOBITI OD DRŽAVE! Od podrške roditeljima, preko KUPOVINE STANA do LEČANJA u inostranstvu

Vlada Srbije od početka godine uveliko sprovodi opsežan program pomoći i podrške građanima Srbije. Pripremila je brojne subvencije i olakšice, kako bi svojim stanovnicima obezbedila bolji životni standard.

Naročita pažnja usmerena je na roditelje, decu i mlade parove kako bi se podigao natalitet, ali i obezbeđivanje povoljnih uslova za kupovinu automobila i poljoprivrednih mašina. Pogledajte na koje donacije, podsticaje i olakšice sada imate zakonsko pravo i kako da ostvarite.

Roditeljski dodatak

S početkom 2022. godine na snazi je zakon kojim roditelji prvog deteda, rođenog 1. januara 2022. godine i kasnije, ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 300.000, umesto dotadašnjih 100.000 dinara, koja se isplaćuje jednokratno. Dodatak za drugo dete rođeno od 1. jula 2018. godine pa na dalje iznosi 240.000 dinara koje porodica prima u toku 24 meseci - po 10.000 dinara. Za trećeg mališana dodatak iznosi 1,5 miliona dinara i isplaćuje se po 12.000 dinara u 120 mesečnih rata, dok se za četvrto dete izdvaja čak 2.160.000 dinara, a isplata je tokom deset godina po 18.000 dinara mesečno. Uslov za ostvarivanje ovog prava je da je majka državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište u Republici Srbiji ili da ima status stalno nastanjenog stranca, uz preduslov da je dete rođeno u našoj zemlji.

Lako do stana

Novopečenim mamama država je omogućila pravo na novac iz državne kase za kupovinu stana. Brak nije uslov, ali dete i visina plate jeste. Za sve majke koje ispunjuju uslove država je obezbedila pomoć u visini od najviše 20.000 evra za kupovinu stana ili izgradnju kuće. Uslovi za ovu pomoć su da majka ne posedeje nekretnine u svom vlasništvu, da su plate partnera ispod državnog proseka, odnosno da je zbir prihoda supružnika manji od 138.272 dinara mesečno i da je dete rođeno posle 01. januara 2022. godine. Podnošenje zahteva za subvenciju mora da bude u roku od godinu dana od dana rođenja deteta. U ovom slučaju bračna i vanbračna zajednica su izjednačene i nisu važne godine života koje supružnici poseduju.

Olakšice za studente

Najavljene su i olakšice za roditelje koji studiraju, pa tako za devojku koja zatrudni i oca deteta neće važiti postojeći rokovi, već će polaganje ispita dogovarati sa profesorom. Studentkinje neće gubiti godinu, niti plaćati školarinu, ali je obaveza da studije završe do 26. godine, odnosno do 28, ako studiraju medicinu. Vlada Srbije je zaključkom preporučila visokoškolskim ustanovama da izađu u susret svim budućim majkama i tatama koji studiraju i omoguće im produžetak rokova za završetak studija.

Kupovina automobila, mopeda i bicikala

Vlada Srbije donela je Uredbu o subvencionisanju kupovine električnih i hibridnih vozila, a pravo na podsticaj imaju fizička i pravna lica kao i preduzetnici. U znak sprečavanja zagađivanja okoline, država nastavlja stimulaciju vozača na kupovinu ekoloških vozila i za to obezbedila subvncije u visini od čak milion eura. U zavisnosti od kategorije vozila, Uredbom je definisano pet kategorija, pa se visina subvencije kreće od 250 do 5.000 evra. Zahtevi za ove subvencije mogu da se podnsu Ministarstvu zaštite životne sredine do 31. oktobrom 2022. godine. Inače, ovakva uredba je prvi put uvedena 12. marta 2020. godine, a iz Ministarstva za zaštitu životne sredine su saopštili da je interesovanje odmah bilo veliko, te se procenjuje da je u toj godini prodato oko 800 ovakvih vozila. Takođe, i lokalne samouprave se jedna po jedna pridružuju podršci ekologije i to subvencionisanjem kupovine bicikala. Taj vid podrške građanima je prošle godine započeo Grad Beograd, dok su od početka ove godine konkurse za subvencionisanu kupovinu bicikala za sada raspisali Grad Novi Sad i Niš koji građanima nude po 10.000, odnosno 5.000 dinara.

Lečenje u inostranstvu

Budžetom za ovu godinu dražava je izdvojila 553.765.000 dinara Fondu za lečenje pacijenata u inostranstvu. Za dodelu sredstava iz ovog fonda potrebno je da su iscrpljene mogućnosti lečenja u Srbiji ili da nije moguće ustanoviti dijagnozu u našoj zemlji, da u inostranoj ustanovi u kojoj je predloženo lečenje postoji mogućnost za uspešno lečenje, da će lečenje dovesti do poboljšanja kvaliteta života pacijenta i slični... Od osnivanja ovog fonda 2015. godine na lečenje u inostranstvo je samo do 2019. godine upućeno preko 4.148 pacijenata, dok je u poslednjih pet godina država za lečenje dece u inostranstvu i retke bolesti izdvojila 11 milijardi dinara, odnosno više od 90 miliona evra.

Besplatne kuće na selu Vlada Srbije u saradnji sa Ministarstvom za brigu o selu i ove godine dodeljuje bespovratna sredstva za kupovinu kuće na selu sa okućnicom. Planirano je da ove godine bude dodeljeno 500 kuća, a za ovaj projekat ukupno je obezbeđeno 500 miliona dinara. Uslov za učešće na javnom konkursu je da su podnosioci zahteva punoletni, da nemaju nekretninu na svoje ime, pri čemu je ovaj konkurs prevashodno namenjen samohranim roditeljima, supružnicima i vanbračnim partnerima, mladim poljoprivrednicima do 45 godina života. Još jedan od preduslova za ostvarivanje prava na ovu pomoć je da ukupna vrednost kuće sa okućnicom ne prelazi 1.200.000 dinara, da se nalazi van gradskih i prigradskih naselja, da su rešeni imovinsko-pravni odnosi i slično. Za ovaj konkurs možete se prijaviti podnošenjem popunjene prijave "Obrazac prijave" i kontaktiranjem jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi objekat.

Nabavka poljoprivrednih mašina

Do kraja februara poljoprivrednici su mogli da se prijave za subvencionisanu nabavku mašina i opreme u biljnoj i stočarskoj proizvodnji. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari je 800.000 dinara. Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50 odsto od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 odsto od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Za nabavku mehanizacije u biljnoj proizvodi obezbeđeno je 1,2 milijarde dinara, dok je za nabavku traktora i mehanizacije u oblasti stočarstva predviđeno 360 miliona dinara.

