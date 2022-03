KURIR EKSKLUZIVNO OTKRIVA Ova žena je srpski nulti kovid pacijent - ONA JE KORONU DONELA IZ LUGANA! Prava ISTINA posle dve godine!

Ovo je žena J. R. koja je zapravo srpski nulti pacijent i koja je iz Lugana očigledno zaražena doletela u Niš još 24. februara 2020, 11 dana pre onog 6. marta kada je zvanično Igor Đantar, privrednik iz Bačke Topole postao nulti kovid pacijent Srbije.

Kurir je još pre dve godine pisao o devojci J. R. koja je iz Lugana donela koronu u Niš, zarazila neku rodbinu, pa i drugarice koje su virus iz Niša prenele u Beograd. A sada se ispostavlja da je žena iz Lugana bila naš nulti pacijent.

A sada je, dve godine kasnije prof. dr Branislav Tiodorović, epidemilog iz Niša i član kriznog štaba otkrio upravo za Kurir da je žena iz Lugana zapravo nulti pacijent.

- Kao nulti potvrđeni slučaj kovida 19 u Srbiji uzima se pacijent iz Bačke Topole koji je registrovan 6. marta 2020, a zapravo je nulti slučaj žena iz Lugana, Nišlijka poreklom, koja je iz Bergama avionom došla u Niš još 24. februara 2020, otkriva za Kurir epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović, tačno dve godine posle dolaska korone u Srbiju.

Žena koja živi u Švajcarskoj je po sletanju u Niš iz čuvenog Bergama, u kome je malo potom bio pomor i odakle su mrtve od kovida izvozili u konvoju vojnih kamiona, vodila aktivan društveni život u svom gradu, pa i šire.

- Došla je da obilazi rođake, šetala se po gradu, išla u kafiće, restorane, stigla i do Kragujevca, pa su joj došle i dve drugarice iz Beograda... Ovde nije imala nikakve tegobe, tek kad se vratila, kada ju je suprug uzeo iz Bergama i vozio za Lugano, osetila je da je loše, da ima probleme. U Luganu se testirala i 28. februara javila je Vajberom jednom nađem epidemiologu, čiji je broj nabavila privatno, da je pozitivna. Žena je bila korektna, odmah nam je javila čim je imala podatak da je zaražena. Neki su je čak optuživali da nam je svesno donela koronu jer je doletela iz Bergama, ali Italija u tom momentu nije imala nikakve mere, niti restrikcije u kretanju, kao ni cela Evropa. A, naravno, ni mi. Tada apsolutno nismo imali utisak da imamo koronu - priča prof. Tiodorović.

A kad su dobili vesti iz Švajcarske, niški epidemiolozi dali su se u potragu za kontaktima žene iz Lugana.

- Naši sjajni epidemiolozi uspeli su za 24 sata da pronađu sve njene kontakte, pa i preko kolega u Beogradu zbog onih drugarica. Rodbina je testirana i četvoro njenih direktnih rođaka smešteno je na Infektivnu kliniku u Nišu jer su bili pozitivni. A da su pozitivni, potvrđeno je 1. ili 2. marta - kaže prof. Tiodorović i dodaje da je jedan od tih rođaka radio u pošti, pa je i cela pošta stavljena u izolaciju.

Na naše pitanje zašto je onda nacija prevarena da je nulti slučaj bio tek 6. marta, prof. Tiodorović kaže:

- Nismo prevarili naciju, već jednostavno reč je o tome da je to podatak iz inostranstva i nemate apsolutnu sigurnost koju imate kada radite u svojoj laboratoriji. Nulti slučaj se potvrđuje kada je urađen u sopstvenoj laboratoriji. Kontakti su uzorkovani u Nišu, a brisevi su poslati na "Torlak", koji je jedini tada radio testiranja. Pozitivni rezultati rodbine su bili 1. ili 2. marta. Ali kako je bio sam početak, ništa se nije znalo, kod tih njenih rođaka moralo je da se ponovi testiranje, i potvrđeno je da su pozitivni tek posle nekoliko dana. Procedura je nalagala i da, na osnovu "Torlaka", to potvrđuje i "Batut", pa i Ministarstvo zdravlja. A u međuvremenu je pacijent u Subotici obrađen korektno u bolnici, testiran i svi podaci su bili kompletni i ti rezultati su s "Torlaka" stigli pre ovih ponovljenih Nišlija. Verovatno da se i kod njega čekalo neko vreme za sve potvrde. A on čak nije ni rekao gde se tačno zarazio. Pominjao je Budimpeštu, da bi se potom ispostavilo da je išao u Milano na Nedelju mode - objašnjava prof. Tiodorović, pa dodaje:

- Postojalo je nezadovoljstvo zašto naš slučaj nije uzet kao nulti. Međutim, postojali su i kriterijumi po kojima je nulti slučaj registrovan 6. marta, a to je čovek iz Bačke Topole koji je lečen u Subotici pa Novom Sadu. Eto, bili smo blizu da Niš poentira. I na kraju - šta to menja?! Da li je 1, 2, 5. ili 5. mart - ne menja ništa.

