SRPKINJE SLIKAJU I SNIMAJU STOPALA, ZA DVA SATA POSLA DOBIJU 5.000 DINARA! Nisu svesne gde TAJ SADRŽAJ ZAVRŠAVA! (FOTO)

U Srbiji je sve više rasprostranjen internet modeling, a tokom pandemije koronavirusa mnoge devojke poželele su dodatni prihod ili pak redovan posao, pa su se okrenule upravo - fotografisanju.

Tako je na društvenim mrežama osvanuo primamljiv oglas - slikanje i snimanje stopala u trajanju od dva sata, plaća se odmah, na ruke, čak 5.000 dinara!

U oglasu jedne agencije (ime poznato redakciji) navodi se da je u pitanju posao sa skraćenim radnim vremenom koji se može raditi radnim danima i vikendom.

- Ukoliko imate slatka stopala, možete aplicirati za ovaj posao. Isplata je od 3.000 do 6.000 dinara - piše u opisu oglasa, iako iznad fotografije stoji da se za ovaj posao za dva sata isplaćuje na ruke 5.000 dinara.

Najčešći fetiši - Stopala - Čarape - Cipele - Lateks - Kožna odeća - Kosa

Ipak, ono o čemu žene koje pohrle za dobrom zaradom možda ne razmišljaju jeste da ovakav sadržaj može doći u ruke fetišista, kao i na određene porno-sajtove.

Prema rečima Dobrivoja Radovanovića, kriminologa, agencije koje se bave ovakvim delatnostima često zarađuju na lakovernosti ljudi, a iza konkretnog oglasa se mogu kriti i mnogo mračnije stvari.

- U pitanju je čista pornografija, što se mene tiče. Od A do Š. Ako su u tim filmovima i slikama mlade žene i devojke koje ne znaju gde se taj sadržaj distribuira, na to bi policija morala da interveniše. Ovo nije prvi put da se pojavljuju ovakvi oglasi i ne znam zbog čega to još uvek nije istraženo i zatvoreno. Ako je u pitanju novi paravan, bitno ga je istražiti, a ukoliko rade mimo propisa, i sanksionisati - rekao je on i dodao da ovaj vid pornografije postoji odavno:

- Fotografije i snimci na kojima su ženska stopala čine čitavu jednu seriju iliti kategoriju na porno-sajtovima. Pitanje je da li te žene koje pristaju da slikaju i snimaju svoja stopala znaju da će ona završiti upravo tamo.

Najčešće perverzije BDSM - erotske igre koje uključuju vezivanje, štipanje i udaranje partnera Voajerizam - doživljavanje seksualnog zadovoljstva u potajnom posmatranju seksualnih odnosa, nagog tela, donjeg veša ili slično Kostimiranje - uživanje u kostimiranju sebe ili partnera. Oblače se u kostime sobarice, medicinske sestre, policajca, vatrogasca...

Prof. dr sc. Aleksandar Milošević, urolog i seksolog, za Kurir kaže da veliki broj ljudi ima svoje fetiše i da su to većinski ženska stopala.

foto: Dado Đilas

- Većinu muškaraca, činjenica je, uzbuđenje predstavljaju ženska stopala, možda čak i 20 odsto njih uzbuđuje upravo taj ženski deo tela. Kada im nedostaje seksualni nadražaj, oni gledaju stopala i dobijaju veću potenciju. Pornografija starije muškarce dovodi do stimulacija, a mlade do diskomunikacija. Ona uništava mlade ljude, više ih ne uzbuđuje žena, već samo, na primer, film i masturbacija. Pornografija je veliki biznis. Uništili su erotske časopise i osmislili porno-filmove. Klasičan seksualni odnos je sada dosadan, pa u porno-industriji stalno smišljaju neke nove izazove - rekao je on.

Pozvali smo agenciju koja devojkama nudi fotografisanja, ali nam niko nije odgovorio.

Bizarni fetiši Agalmatofilija - Uključuje osobe koje uzbuđuju lutke i radije biraju njih nego "prave" seksualne partnere Melolagnija - Euforija i seksualno uzbuđenje koje obuzima pojedince kada čuju omiljenu pesmu Formikofilija - Osobe sa ovim fetišom uzbuđuje kada se po njihovom telu kreću mali insekti i pritom ih grickaju Froterizam - Osobe sa ovim fetišom uzbuđuje trljanje genitalija o potpune strance na javnim mestima Fornifilija - Osobe sa ovim fetišom seksualno uzbuđuje da gledaju druge ljude koji se ponašaju poput nameštaja, glume stolove, naslonjače, pa čak i pepeljaru...

Suzana Trajković