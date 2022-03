POJEDINI PROFESORI PRAVNOG IMAJU STAN U KOJI VODE STUDENTKINJE NA SE*S ZA OCENU! Neke na silu zaključavaju, ovako PIKIRAJU ŽRTVU

Pojedini profesori Pravnog fakulteta u Beogradu iznajmljuju stan u koji privode studentkinje da bi seksom zaradile ocenu. Ovo je samo jedna u nizu mračnih tajni ove visokoobrazovne ustanove koje su za naš list otkrile studentkinje.

Naime, prema istraživanju Viktimološkog društva, u Srbiji je svaki peti student doživeo neki vid seksualnog nasilja na fakultetu. Sudeći po svedočenjima naših sagovornica, Pravni prednjači po ovakvim radnjama, jer iako većina profesora na ovom fakultetu časno i stručno radi svoj posao, pojedinci zloupotrebljavaju položaj. U specijalu posvećenom ovoj temi, Kurir će narednih dana razotkrivati neke mračne tajne pojedinih fakulteta i grozote koje su se tamo dešavale studentkinjama i studentima. Pandorinu kutiju otvaramo upravo dešavanjima na jednom od najozloglašenijih fakulteta - Pravnom, za koja mnogi u tim krugovima znaju, a o tome ćute.

Ispovesti

Sagovornica Kurira (ime i prezime poznato redakciji) otkrila je našem listu da pojedini predavači te visokoobrazovne ustanove navodno imaju štekove u koje privode studentkinje.

- Pojedini profesori u blizini fakulteta imaju poseban stan koji iznajmljuju. Tu dovode studentkinje da zarade ocenu seksualnim uslugama. Kako se studentkinja pokaže i koliko „potraje“, od toga joj zavisi ocena. Bitno je da profesor bude zadovoljen, a od toga koliko je zadovoljan, zavisi i ocena koju će studentkinja dobiti. Dakle, devojka mora dobro da se pokaže. Inače, stan deli nekoliko profesora, koji između sebe dele studentkinje - tvrdi naša sagovornica.

Druga studentkinja Pravnog fakulteta, koja takođe nije želela da joj objavimo ime, posvedočila je za Kurir da jedan od profesora, koji je inače vrlo poznat javnosti, spreman da dobro „iskešira“ za studentkinju koja mu se sviđa. On je, kako navodi, čak i njoj pisao ponude mejlom i zavodio je.

- Pozivao me je u hotel, nudio prolaznu ocenu samo da budem s njim. Nije se libio da to traži i javno, kada ima ljudi u amfiteatru ili kabinetu - rekla je ona i otkrila da taj profesor ima nakaradan običaj da sve studente pipa i mazi po kosi, bez obzira na to kog su pola.

Još jedna devojka koja studira na Pravnom u Beogradu opisala nam je kako ti profesori predatori pikiraju svoju buduću žrtvu...

