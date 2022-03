OVO JE DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA NEDELJE: Poznati meteorolog najavio nove SNEŽNE PADAVINE I DEBELI MINUS, a evo i kada!

Meteorolog Marko Čubrilo je na svom Fejsbuk profilu objavio vremensku prognozu za naredni period.

- Od utorka pa sve do narednog vikenda ka nama će strujati relativno hladan, ali slabo vlažan vazduh sa severaistoka tako da će preovlađivti promenjljivo oblačno, vetrovito i hladno vreme. Naleti snega će najčešći biti nad brdsko-planinskim predelima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Makedonije, dok će u nizijama pojava snežnih pljuskova biti ređa, a osim snega tamo može biti i naleta krupe i kiše.

foto: Printscreen

Duvaće umeren i pojačan, a u četvrtak na udare i jak severni i severoistočni vetar, dok će duž Jadrana sve do narednog vikenda biti jake, na udare i olujne bure - napisao je Čubrilo i dodao:

- U četvrtak postoji signal da se preko regiona premesti još jedno jezgro hladnog vazduha uz prolazan sneg nad većim delom Srbije, BiH, istočne i središnje Hrvatske, ali taj deo prognostike još nije jasan. Do četvrtka dnevni maksimumi od 0 do +6 stepeni Celzijusa, a jutarnji minimumi od -5 do +2 stepena Celzijusa, na planinama naravno hladnije. Od četrvtka do nedelje još malo hladnije uz maksimume od -2 do +6 stepeni Celzijusa i granicu dnevnog mraza na oko 700mnv.

Noćni minimumi će tih nekoliko dana biti vrlo niski i mogli bi se kretati od -8 do -2 u nizijama i do oko -15 lokalno na planinama.

Prema njegovim rečima posle 13. marta se računa na pomeranje jezgra anticiklona ka nama, čime hladan prodor prestaje te bi tih dana uz slab vetar i slabije jutarnje mrazeve dnevni maksimumi bili i do +12 stepeni Celzijusa.

- Oko 18. postoji verovatnoća da se ka nama pokrene toplo strujanje uz razvijanje ciklona nad severom Afrike, ali taj deo sinoptike za sada nije jasan i znatno više je izražen na prognostičkom materijalu GFS-a, dok je ECMWF slabiji sa tim signalom za otopljenje. Još nije jasno hoće li nas posle 21. marta zahvatiti još jedno, jače, kasno, zahlađenje, ali trenutno prognostički materijal dosta naginje u tom smeru.

Posle 19. zonalni vetrovi najverovantije ulaze u svoj ciklično slabljenje jer dolazi do sezonskog slabljenja i nestanka polarnog vrltoga. Kako bi to slabljenje moglo biti vrlo naglo postoji verovatnoća da se ono manifestuje u troposferi novim građenjem anticiklona u visokim georafskim širinama, a to bi nam moglo doneti novo, jače, zahlađenje.

